Universitario igualó 0-0 con Estudiantil CNI y quedó eliminado en semifinales de la Liga 3
Redacción EC
se quedó cerca de una nueva final. El cuadro crema igualó este lunes 27 de octubre 0-0 con Estudiantil CNI en Campo Mar y fue eliminado en semifinales de la Liga 3.

El equipo dirigido por Jorge Araujo salió decidido a darle vuelta a la llave. Como se sabe, había perdido 1-0 en la ida disputada en Iquitos. En aquella ocasión, Antonio Acosta anotó el único gol del partido.

Por eso, en Universitario estaban decididos a cobrarse la revancha. En un partido que tuvo emociones, ocasiones de gol y fricción, los cremas no estuvieron finos frente al arco y se quedaron con ganas de celebrar.

Durante la temporada, el equipo dirigido por Gustavo Roverano mostró equilibrio, dejando en el camino a rivales de peso. En cuartos de final eliminó a Alianza Lima y ahora superó a Universitario en una serie pareja.

Con ello, Estudiantil CNI avanzó a la final y enfrentará a Sport Huancayo, que en la ronda anterior eliminó a Defensor José María Arguedas por un global de 3-1.

