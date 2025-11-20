Concha e Inga, tricampeones y ahora los mejor cotizados en Liga 1: ¿Por qué creció su valor hasta 30% en 48 días y qué planea la ‘U’

El incremento de casi 34% en su valor de mercado en 48 días, lapso de tiempo entre las dos últimas actualizaciones de la página especializada Transfermarkt, es la constatación de que César Inga está por coronar un año soñado en Universitario. Uno en el que pasó de USD 450 mil a USD 1.5 millones, además de convertirse en el defensa más valioso de la temporada en la Liga 1. Dicho en otras palabras, con 23 años el lateral izquierdo con alma de delantero es también una de las razones para el tercer título consecutivo de Universitario. Como Jairo Concha, la otra figura cuya cotización lo ubica como el segundo futbolista más valorado del fútbol peruano con 26 años. En edad inmejorable para ser vendidos, ¿Qué planea con ellos el tricampeón que también planifica mientras celebra?

El ascenso de Inga

Los presentes de jugadores como Inga y Concha son consecuencia de una temporada exitosa para Universitario. César lleva siete consecutivos deslumbrando ascendentemente bajo las órdenes de Fabián Bustos primero y luego con Jorge Fossati. Desde inicios de abril cuando hizo ver terrenal a Franco Mastantuono en el Monumental, hasta este noviembre en el que se coronó tricampeón y titular indiscutible en Ate.

Desde que dejó ADT el año pasado hasta hoy, su valor de mercado se elevó en casi un millón de dólares. Zurdo y con manejo de los dos perfiles, Inga ha respondido al buen ojo de Manuel Barreto para ficharlo. Sus números y la influencia en ataque lo han convertido en un jugador sobresaliente hasta llegar a la selección peruana, donde ya se estrenó con un gol en la derrota ante Chile.

¿Cómo es que su valor se incrementó en USD 500 mil en un lapso de 48 días, lapso de tiempo entre las dos últimas actualizaciones de la página Transfermarkt?

César Inga se ganó un lugar en la Selección Peruana. (Foto: FPF)

Tricampeón y selección

Inga se ha convertido en el segundo futbolista más valioso de Universitario, solo superado por Concha. Entre setiembre y noviembre ha sido convocado dos veces a la selección peruana: en junio debutó frente a Colombia en Barranquilla y hace poquito, en Santiago, marcó su primer gol en un amistoso ante Chile.

Su regularidad reciente en la bicolor disparó su valoración de mercado. Eso, sumado a su titularidad y buenas actuaciones en un Universitario que también se revaloró a nivel internacional llegando hasta octavos de Copa Libertadores, sumaron para su cotización. La coronación es el tricampeonato.

“Tengo contrato con Universitario; de eso se encarga mi representante. Yo sigo enfocado en Universitario para el 2026. Si en el futuro se da alguna oportunidad, estaré agradecido. Desde junio ya se han venido hablando de algunas ofertas”, afirmó Inga hace unos días frente a las insistentes consultas sobre su futuro.

Jairo, el campeón

Lo de Jairo Concha es un caso similar, aunque el ascenso ha tardado más. Hoy el mediocampista tiene 26 años y ha cerrado el año con 9 goles y la titularidad absoluta en el cuadro de Fossati. Sus actuaciones le han valido para repetir el salto a la selección peruana y abrir una nueva oportunidad de consolidarse como la manija del equipo patrio.

Con pasado en Alianza Lima, el ex San Martín elevó su cotización en 300 mil dólares en 48 días según Transfermarkt y se ubica como el futbolista peruano mejor valorado del fútbol peruano. Junto a Inga, es el único peruano dentro del top 5 que elevó su valor.

“Todo jugador trabaja para salir al exterior”, dijo Concha días antes de lograr el tricampeonato. Hoy la selección se convierte en esa vitrina extra que le faltaba para emigrar. Tiene la edad ideal y el talento para probar.

Jairo Concha y César Inga, de Universitario, juntos en los entrenamientos de la Bicolor. (Foto: FPF)

El futuro de Jairo e Inga

Desde Universitario se contempla una posible partida de ambos. La directiva y el comando técnico los considera dentro del plantel 2026, pero se sabe que están alertas ante una posible partida.

En el caso de Jairo Concha, se conoció que su representante viajó estos días a Europa a entablar negociaciones y escuchar ofertas. Entre el 2021 y el 2025, Jairo ha sido campeón nacional en cuatro ocasiones: dos con Alianza Lima y dos con Universitario. Si hay un momento para dar el salto al extranjero es ahora.

Sin embargo, quien parece hilvanar un futuro lejos de Ate con mayor certeza es César Inga. El defensa tendría los días contados en Universitario. “Fue la mejor decisión de mi vida venir a Universitario. He aprendido mucho. Me llevo toda la confianza que me dieron. Es el mejor año de mi carrera, todo fue muy rápido”, dijo durante las celebraciones del tricampeonato en tono de despedida.

El lateral que a inicios del 2021 jugaba la liga distrital de Chimbote en Copa Perú, en las próximas semanas puede estar tomando un avión para su primera experiencia internacional. Su gira a Rusia con la selección peruana puede ser la última como jugador crema.

