Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jairo Concha sobre la salida de Javier Rabanal: “Estoy muy dolido”. (Foto: Universitario)
Jairo Concha sobre la salida de Javier Rabanal: “Estoy muy dolido”. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Jairo Concha fue uno de los mejores jugadores de Universitario en la victoria por 4-1 sobre Garcilaso en el Estadio Monumental. El volante valoró el triunfo después de dos derrotas seguidas, pero también se acordó de Javier Rabanal, quien dejó la dirección técnica del club tras los malos resultados.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.