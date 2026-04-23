Jairo Concha fue uno de los mejores jugadores de Universitario en la victoria por 4-1 sobre Garcilaso en el Estadio Monumental. El volante valoró el triunfo después de dos derrotas seguidas, pero también se acordó de Javier Rabanal, quien dejó la dirección técnica del club tras los malos resultados.

“Es jodido. La verdad que estoy muy dolido. Es una gran persona y entrenador. Lamento que no nos hayan salido las cosas y en algún momento no estuvimos a la altura. Ya está. Toca solo mirar hacia adelante”, sostuvo el mediocampista crema en zona mixta.

Concha confirmó que Rabanal no se despidió del plantel y que es algo que suele pasar en el fútbol. El volante prefirió no ahondar más en detalles de lo que ocurrió en la interna y le deseó lo mejor al entrenador español.

“Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que hemos fallado. Muy dolido, el profe Javier es una gran persona, lamento que no nos haya salido las cosas. Lamentablemente no, en anteriores ocasiones también me ha tocado que despidieron a los profes y tampoco se… pic.twitter.com/I1BOzOhq36 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 23, 2026

“Son cosas que se dan y en anteriores ocasiones me tocó que despidieran al ‘profe’ y tampoco se despida de nosotros. Eso no tiene nada que ver. Le deseo lo mejor, pero las cosas no nos salieron. [...] En lo personal, me llevé bien con él y siempre buscaba seguir sus indicaciones”, apuntó.

El ‘10′ de la U también se mostró autocrítico por los últimos resultados adversos. “Creo que todos los partidos buscamos llevarnos de la mejor manera. Es parte dé y antes cometimos muchos errores. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que fallamos. Hay que conseguir la mayor cantidad de puntos”, mencionó.

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