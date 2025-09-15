Jairo Concha está atravesando su mejor temporada. No solo es un volante con mucha técnica y visión de juego, hoy, a sus 26 años, es un todo terreno que se ha consolidado como una de las grandes figuras de Universitario en la Liga 1 2025. Y le sumó a su buen juego golazos, como el anotado ante Melgar este último domingo por el Torneo Clausura.

Concha puso el 1-1 parcial, que terminó en victoria crema por 2-1, con un disparo inatajable de larga distancia. Fue su octavo gol en lo que va del año, además de las ocho asistencias que lleva, por lo que es su mejor temporada individual desde que debutó en San Martín en 2017.

Revive el golazo de Jairo Concha ante Melgar:

Su brillante rendimiento en la liga local lo llevó a ser considerado nuevamente en la selección peruana. En la última fecha de las Eliminatorias 2026, el entonces técnico Óscar Ibáñez lo convocó e hizo debutar en el torneo, junto a otros jugadores como Kenji Cabrera y Jesús Pretell.

Sin embargo, esa no es la única buena noticia para el volante. Y es que su cotización en la web especializada Transfermarkt también ascendió llegando a su pico más alto. Concha vale, en estos momentos, 1.2 millones de euros y se coloca como el sexto futbolista mejor valorizado por la mencionada página web.

El futbolista de la Liga 1 con mejor valor de mercado es Sergio Peña, quien retornó esta temporada a Alianza Lima. El volante está en 2 millones de euros, al igual que Luis Abram y el argentino Santiago Gonzales. Detrás de ellos está Pedro Aquino (1.5 millones) y Guillermo Enrique (1.4 millones), ambos de Alianza.

Jairo Concha y su mensaje tras victoria de Universitario

Jorge Fossati y Jairo Concha fueron los encargados de brindar los comentarios del encuentro entre Universitario y Melgar en conferencia de prensa. Posterior al partido, el mediocampista fue consultado sobre sus sensaciones al quedar en la primera posición del Torneo Clausura y lanzó un mensaje desafiante hacia sus rivales de la Liga 1.

“Sobre la pregunta de la punta (ser líder del Torneo Clausura), la valoramos. Sabemos que este campeonato es difícil, al igual que el Apertura. Los rivales saben que es su última oportunidad para evitar que nosotros nos llevemos el título”, declaró de forma contundente.

