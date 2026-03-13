La Comisión Disciplinaria de la FPF anunció las sanciones a Javier Rabanal y Jairo Concha tras lo incidentes con los hinchas de Sporting Cristal.
El entrenador del conjunto ‘crema’ fue sancionado por 4 fechas, mientras que el mediocampista recibió 2 jornadas de castigo.
En ese contexto, Jairo Concha se pronunció a través del canal de Youtube de Universitario de Deportes, en donde se mostró totalmente en desacuerdo.
“Estoy muy molesto, me parece muy injusta la decisión que tomaron porque no han tenido en cuenta todo lo que ha pasado: Terminó el partido, nos dirigimos al camerino y una tribuna de familiares se dirigen a mi persona con insultos y se metieron con mi hijo directamente, es obvio que yo voy a salir a defenderlo”, indicó.
Además, mencionó que se sienta un mal precedente, debido a que el reclamo no fue presentado por ninguno de los clubes involucrados, sino por Alianza Lima.
“Es algo que no debería volver a pasar porque se supone que entre familiares de colegas nos tenemos que cuidar, solo respondí porque se metieron con mi familia, no me arrepiento. En ningún momento salí a insultar a ningún hincha porque creo que es parte del fútbol que los hinchas te griten y los jugadores se hagan oídos sordos, pero esto fue algo muy bajo y fuerte”, agregó.
“Que se metan terceros a partidos de nosotros, eso no me correponde decir, pero ahora se ha marcado un precedente que cualquiera se puede meter, es una pena porque creo que el fútbol es para disfrutarlo y así lo vamos a seguir manchando”, finalizó.