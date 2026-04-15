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Javier Rabanal a los jugadores de Universitario: “No se les pide que hagan un cohete para ir a la luna”. (Foto: Getty Images)
Javier Rabanal a los jugadores de Universitario: “No se les pide que hagan un cohete para ir a la luna”. (Foto: Getty Images)
Por Rogger Fernández

Universitario de Deportes cayó 2-0 ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores y las críticas apuntan a Javier Rabanal. El técnico crema salió al frente para cuestionar el rendimiento del equipo, aseguró que el funcionamiento que aplica es el mismo y explicó la razón de la titularidad de Sekou Gassama.

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