Universitario de Deportes cayó 2-0 ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores y las críticas apuntan a Javier Rabanal. El técnico crema salió al frente para cuestionar el rendimiento del equipo, aseguró que el funcionamiento que aplica es el mismo y explicó la razón de la titularidad de Sekou Gassama.

El entrenador crema mantuvo el 3-5-2 clásico del equipo, pero no hubo resultado. “Son futbolistas profesionales y no se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna, se les está pidiendo que jueguen lo que han jugado siempre, con un 3-5-2, y creo que lo han hecho bastante bien”, apuntó.

En la misma línea, Rabanal aseguró que la actitud de sus jugadores se mantiene y que están predispuestos a aplicar la idea de juego que tiene en los partidos. Eso sí, descartó que no estén entendiendo sus indicaciones y que les pide hacer cosas a las que ya están acostumbradas.

“El rendimiento del equipo no ha sido el esperado, posiblemente es el PEOR partido que hemos hecho en el año. Entiendo que la hinchada esté disgustada al igual que todos nosotros”



Javier Rabanal, DT de Universitario



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“No creo que se les esté pidiendo nada que ellos no entiendan, en los entrenamientos lo hacen bastante bien todos. La otra vez sacamos un punto fuera y se veía un equipo sólido, llevábamos cuatro juegos sin encajar. No percibo que no les llegue el mensaje, también hay jugadores que no estaban en el triplete.”, apuntó.

Por último, Rabanal explicó la titularidad de Sekou Gassama, quien inició el partido juntoa Alex Valera en el ataque, pero fue pifiado por la hinchada crema cuando se dio su cambio en el segundo tiempo.

“Con la ausencia de Lisandro y Edison, que arrastraba unas molestia, nos quedaba Alex, que era seguro, y el Tunche, que ya había jugado el otro día. Opté por Gassama para ver si con juego directo teníamos alguna posibilidad más de tirar un buen centro y tener ese juego aéreo que no estábamos teniendo. Pero el rendimiento del equipo no fue bueno”, sostuvo.

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