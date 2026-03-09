Por Jasson Curi Chang

Antes de subirse al bus que lo llevará de vuelta al hotel, Javier Rabanal ensaya una de las respuestas para el amargo 3-1 ante Los Chankas que terminó de desnudar a este Universitario que hace meses era tricampeón de la Liga 1. “Necesitamos recuperar gente en ofensiva”, dice y se va. Tendrá, luego, la hora y media de avión hasta Lima para pensar qué quiso decir cuando dijo: “Obvio que hemos dominado nosotros prácticamente todo el partido, pero no hemos estado acertado en las dos áreas”. Con esta frase, el hincha que no quiere saber de porcentajes de posesión (62% vs 38% en los 90′) o de pases completados (441 de 510), se ha quedado sumido en la duda.