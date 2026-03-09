Antes de subirse al bus que lo llevará de vuelta al hotel, Javier Rabanal ensaya una de las respuestas para el amargo 3-1 ante Los Chankas que terminó de desnudar a este Universitario que hace meses era tricampeón de la Liga 1. “Necesitamos recuperar gente en ofensiva”, dice y se va. Tendrá, luego, la hora y media de avión hasta Lima para pensar qué quiso decir cuando dijo: “Obvio que hemos dominado nosotros prácticamente todo el partido, pero no hemos estado acertado en las dos áreas”. Con esta frase, el hincha que no quiere saber de porcentajes de posesión (62% vs 38% en los 90′) o de pases completados (441 de 510), se ha quedado sumido en la duda.

¿No era previsible que Gassama se lesionara tan rápido luego de estar sin jugar más de 6 meses? ¿Por qué no se buscó el reemplazo de Ureña y en cambio se fichó a un brasileño desde Japón como la “sorpresa del mercado”? ¿Alcanza solo con Alzugaray y Fara para salvar la temporada de fichajes? La lista de preguntas puede ser más larga, y el primero en responder debe ser el Director Deportivo Álvaro Barco.

Después, vendrá lo deportivo, donde la crisis toca la puerta del vestuario. Porque si Rabanal genera más expectativa en las conferencias post partido con sus conclusiones que en sus planteamientos iniciales, ahí hay un abismo entre el octubre tricampeón del 2025 y el marzo 2026 siendo cuarto puesto con 11 puntos en 6 fechas del Apertura. Responsable de sus palabras. “Es un resultado que, en la parte del juego no me deja tan disgustado, pero se que representamos a la ‘U’ y aquí se juega para ganar siempre. Me voy con alguna cosa positiva y negativo en el resultado”, sentenció el técnico español, que da a entender que el equipo sigue en proceso de entender su idea de juego.

Javier Rabanal genera más expectativa en las conferencias post partido con sus conclusiones que en sus planteamientos iniciales. (Foto: Universitario)

La ‘U’ es un club que no solo necesita ganar todos los días, le urge la tranquilidad de sentirse ganador a diario. Es una institución en reconstrucción financiera cuyo principal activo es el hincha. Al cierre de esta nota hay más de 25 mil entradas vendidas para el duelo ante UTC el sábado 14 en el Monumental. Qué responderle a una hinchada que, a pesar del tricampeonato, no se destaca principalmente por la virtud de la paciencia. Cómo explicarle el rendimiento de jugadores como Jesús Castillo o Martín Pérez Guedes, o que el salvador Tunche Rivera dejó la capa y el antifaz en casa. Hasta el empuje que pueda sumar Corzo se ve empequeñecido en este momento.

Hoy ningún refuerzo llegó para mejorar al plantel tricampeón. Los que se salvan, Fara y Alzugaray, cumplen su trabajo, pero no están por encima de las mejores versiones de Corzo o Flores, suplentes en el 2026 por lesiones o decisión del técnico. Antes de la derrota en Andahuaylas se hablaba de línea defensiva sólida. Tres goles en contra, Santamaría siendo cambiado por un error, Fara terminando de stopper por izquierda y Di Benedetto peruano pero sin ingresar. Se borró el último rezago de lo que quedaba del equipo que ganó cinco torneos cortos al hilo.

Concha, Carabalí y Valera con ganas, pero lejos del rendimiento esperado.

Universitario perdió 3-1 ante Los Chankas en la fecha 6 del Apertura 2026. (Foto: Los Chankas) / VictorRAMOS

La semana final

El domingo 15 de marzo cerrará el libro de pases de la Liga 1. Hace días se especula que la ‘U’ no tiene todo el plantel cerrado. Se comenta de una opción desde Israel: Adrián Ugarriza del Kiryat Shmona. El futbolista hoy radica en un país que está en un conflicto bélico. Por el momento se encuentra en Barcelona, pero deben retornar en la semana a entrenar con su club.

También se habla de la posibilidad de Bryan Reyna por enésima vez. En el pasado, Belgrano de Córdoba ha mostrado su interés de sentarse a negociar solo si se trata de la compra del pase del peruano, sin minutos en el 2026 en el fútbol argentino. Cualquier negociación no cambia la premisa: venta o nada.

Adrián Ugarriza debutó con la Selección Peruana ante Rusia. (Foto: FPF)

En el caso de Ugarriza, si la ‘U’ lo convence para retornar a la Liga 1, tendría en su plantel a 6 delanteros para 2 puestos: Valera, Flores, Rivera, Alzugaray, Gassama y Ugarriza. A mitad de año, uno tendría que salir del club, ya sea por rescinsión o préstamo. El indicado sería Gassama, quien lleva casi 50 días en el Perú y solo jugó 30 minutos.

Por su cuenta, Reyna es una moneda al aire. No juega en Argentina y la ‘U’ necesita un futbolista que llegue a competir desde el primer día. Además, su posición de extremo hoy tendría que ser reconvertida a interior por derecha o izquierda para pelear el puesto con Pérez Guedes o Concha. Ya en esa disputa están Miguel Silveira, Yuriel Celi, Horacio Calcaterra, y ninguno parece deslumbrar al profesor Rabanal.

Los Chankas son líderes tras vencer a Universitario. (Foto: Liga 1)

El partido

Mucho mérito de Los Chankas, que siempre se hacen fuertes de local. Desde el saque fueron un equipo que supo a qué jugaría. Por eso, el 1-0 antes de los 5 no es casualidad. A la ‘U’ le duele que le ganen las espaldas, y ahí pinchó Adrián Quiróz con un pase largo a Franco Torres. El ’10′ del cuadro andahuaylino no fue alcanzado por Riveros y sacó un potente remate que venció las manos de Romero y se coló por el primer palo.

Rabanal habla de “dominar el partido”. Quizás se refirió a tener más tiempo el balón. En el primer tiempo, la posesión fue crema (54% vs 46), pero sin disparos al arco. En la segunda etapa, la posesión aumentó (70% vs 30%) y la ‘U’ pudo llegar al empate en un córner que conectó la pantorrilla de Riveros.

¿La historia habría sido distinta si Santamaría anotaba el 2-1? Nadie lo sabrá. Lo que vino en seguida fue otro golpe de Los Chankas. Ayarza anotó el segundo y la ‘U’ se perdió entre pases cortos y centros sin sentido. El 3-1 de Marlon Torres tras error de Corzo en el despeje solo cerró un partido para el olvido y perdió el invicto en el Apertura 2026.

SOBRE EL AUTOR