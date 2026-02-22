“De los errores se aprende”: la publicación de Javier Rabanal tras empate de Universitario

Javier Rabanal, técnico de Universitario, volvió a referirse al partido ante Sporting Cristal que terminó en 2-2 pese a haber tenido una ventaja de dos goles durante el primer tiempo. El entrenador asumió su responsabilidad, pero también dejó un mensaje en sus redes sociales que ya se hizo viral.

En su cuenta de Instagram, Rabanal publicó una historia con una frase que ha generado la reacción del hincha crema. “De los errores se aprende”, escribió el técnico, con una foto que muestra el resultado del partido.

La publicación de Javier Rabanal tras el empate de Universitario.

Ese mensaje ha generado el respaldo de alguno hinchas, quienes saludan la autocrítica de Rabanal; sin embargo, también generó fastidio en otros aficionados que no pudieron celebrar una victoria de su equipo.

El técnico de la U ya había reconocido su responsabilidad durante el partido por los cambios que realizó, pero también cuestionó el nivel de los jugadores que ingresaron en el segundo tiempo y no pudieron sostener el marcador con ventaja.

“Es 100% mi responsabilidad, yo tengo que saber que estoy al frente de la ‘U’, que tengo una buena plantilla y soy el que los tiene que convencer de que aquí no hay once jugadores que son los que juegan siempre y el resto pueden estar por ahí entretenidos para jugar 3 o 4 partiditos, sus 15 minutos y a ver qué pasa”, apuntó.

