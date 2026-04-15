El clásico, Tolima... La ‘U’ parecía encontrarse en las ideas de su técnico, pero anoche vendió cara la osadía de tener a Sekou Gassama de tituar, y pagó el precio de borrar el 3-5-2 en un replanteo que dejó instalada la incertidumbre en la pizarra. No había presupuesto que contemple un 0-2 en casa ante Coquimbo Unido de Chile. No lo supuso ni el más pesimista de los hinchas ni el más ácido de los críticos. Es un resultado que golpea, obliga y confirma que en el Grupo B de la Copa Libertadores todos plantarán cara en cualquier cancha donde jueguen. El 0-0 en Ibagué hoy es solo una lejana anécdota.

Universitario perdió por 2-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Gassama entró de Valera y Valera tuvo que cumplir funciones de Alzugaray. Es el epitafio de la derrota. El senegalés-español jugó 59 minutos, falló 5 pases de los 10 que dio, remató una vez al arco y dejó un peinado para su cuenta de Instagram. Antes de jugar ayer sumaba 42 minutos en el año, anoche en casi 60 no marcó diferencias. Solo será recordado por haber estado en una derrota copera que no le sucedía a la ‘U’ desde hace 25 años cuando cayó por 0-2 ante Vélez en el Monumental.

El desorden

La ‘U’ se ha vuelto tan predecible que los 10 primeros minutos ante Coquimbo, con la lectura completa del partido, parecían parte del plan del rival. La crema acechó, pisó y tuvo una intensidad distinta; sin embargo, el gol no llegó. Luego, todo cambió cuando a los 13, el ‘Pirata’ chileno se puso 0-1. Ahí iniciaron la cadena de hechos lamentables.

Di Benedetto, que no llegó al cierre en el gol, salió lesionado en la siguiente jugada. En su lugar ingresó César Inga, protagonista luego en el 0-2 a los 50′. La ‘U’ no podía ni apelar a la garra. Coquimbo no era un equipo superior, solo necesitó tocar las fibras más sensibles de su rival para golpear dos veces.

Universitario vs. Coquimbo Unido. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Rabanal no se cansó de dar indicaciones cuando su equipo tenía el 65% de posesión del balón, pero no llegaba al arco. Apenas sumaron 3 remates, 2 al arco. Cinco córners inofensivos y 380 pases en total que no encontraron el camino hacia el arco de Coquimbo.

Ya con Bryan Reyna y Héctor Fértoli en el campo, Rabanal desapareció al 3-5-2. Santamaría por Riveros y Calcaterra por Carabalí. Dijo 3-4-3, ahora. Con Polo de Stopper, y buscando que Fértoli llegue hasta la línea de fondo para centrar. Esa fue la orden que dio en el minuto de rehidratación a los 68′.

¿Funcionó? El marcador no se movió y la ‘U’ sumó su cuarto partido seguido en Copa Libertadores sin anotar. Aunque es muy temprano, si quiere recuperar sus ambiciones coperas, la crema deberá sacar la calculadora para saber dónde recuperar estos puntos perdidos. Además, jugando en casa no pudo embolsarse los 340 mil dólares que premia Conmebol por partido ganado. Ese millón de soles tampoco se suma al presupuesto.

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