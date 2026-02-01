“Es una ‘U’ ultra competitiva; los capitanes no permiten que nadie se relaje”: Javier Rabanal y el plan para que Universitario sea el club del futuro | ENTREVISTA

-Usted llega al club en un momento feliz. Quizá, que existan hasta cinco libros dedicados al Tricampeonato es una prueba de esa salud. ¿Cómo mira usted eso?

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Incluso veo que uno tiene prólogo del jefe, de Aldo (Corzo)..

-Sí, que además es el líder de este vestuario ganador.

Sí, sí, total, totalmente. Se percibe nada más entrar. Siempre intento leer algo del sitio al que voy y me viene muy bien para poder tener más información y leer un poco más lo que significa.

-El último refuerzo en llegar fue un top: Lizandro Alzugaray. ¿Cómo se convence a un campeón de Sudamericana de venir al club?

Sí, a Lisandro lo sufrimos el año pasado con Independiente del Valle. Es un grandísimo jugador, maduro ya como persona también, y nos habían hablado maravillas de él. Eso es el primer paso, indispensable para cualquier equipo y, especialmente, para el vestuario de la U. Sabiendo cómo se maneja y la unión que hay en el grupo, no podemos traer un elemento discordante.

-En la U en estos últimos años se ha hablado mucho del “Fossatismo sin Fossati”: jugar siempre 3-5-2, por ejemplo… ¿Eso es una ventaja o un problema?

Habría que diferenciar primero entre sistema y estilo. El sistema al final son las numeraciones de la colocación en el campo, el número de jugadores por línea, ¿no? Ahí está muy marcado un “1-3-5-2” que ha utilizado Fossati, que también utilizó Fabián. Y luego está la identidad de juego y esa manera de jugar que sí es igualmente bastante marcada, que sí podría ser más ese “Fossatismo sin Fossati” que tú nombras, ¿no?

-¿La U 2026 va seguir jugando 3-5-2?

Hay que poner el pie en un sitio firme para empezar a subir esta escalera hacia seguir campeonando. Ese paso firme es apoyarnos en lo que dejó el profe Fossati también apoyado por Fabián Bustos. Entonces, es un trabajo que ya tiene hecho el equipo, se sienten cómodos,saben a lo que juegan, saben resolver los problemas que les plantea el rival y ahí es donde ponemos nosotros el primer pie. Querer poner ese primer pie en otro lado de entrada sería de necios. Sería no aprovechar una identidad que ya tiene la ‘U’ y un trabajo que han hecho dos técnicos que ha llevado a tricampeonar a un grupo. El grupo es el mismo y ahora el que cambia es el técnico. A partir de ahí, sí que tengo que empezar a meter ideas propias, sí me gustaría ir un poco más hacia la flexibilidad táctica. Tener ese equipo de hormigón armado que que hicieron los profes Fossati y Bustos, y a partir de ahí darle algunas pinceladas hacia hacia un poco más el fútbol internacional, más dinámico, más flexible. Siempre basándonos en un trabajo excepcional que hizo el profe Fossati.

-¿Hay algún futbolista joven o experimentado que lo ha sorprendido?

Sorprendido no tanto, pero sí que es verdad que hay algunos jugadores que me han parecido que tienen unas cualidades muy potenciadas hacia, por ejemplo, la tenencia de balón, que no estaban aprovechando tanto porque el equipo no tenía tanto la pelota, pero que en cuanto han empezado a jugar un poco a otra cosa se han sentido cómodos.

-¿Cómo quién, por ejemplo?

Jairo Concha es un jugador que no tiene problemas con el balón en los pies. Tiene y le gusta mucho el buen golpe del balón. Es muy amigo de un exfutbolista mío como Jordi Alcíbar. Ellos están muy en contacto, y Jordi también le hizo la prevención, le dijo cómo eran los entrenamientos y se le ve muy cómodo. Calcaterra se le ve muy cómodo, Pérez Guedes igual. Jesús Castillo se puede potenciar en esa idea. El Tunche se mueve muy bien. Andy Polo también se puede ver potenciado y varios más.

-¿Usted siempre camina con un equipo titular, que no cambia, o es más bien un devoto de la rotación?

En Ecuador se me achacó que me costaba encontrar el once, hasta que tuve que salir en una rueda de prensa a explicar que nunca busqué “el once”. Tuve que explicar que era parte del plan, tener gente fresca para distanciarnos en la liga, en una liga en la que llegamos a coger 16 puntos de ventaja. Entonces, intento que todo el mundo se sienta importante, que todo el mundo se sienta con capacidad de ser titular y no me intento apegar demasiado a un once fijo.

Universitario goleó 3-0 a la Universidad de Chile en su presentación oficial y el debut de Rabanal en el Monumental en la Noche Crema.

-La U tricampeón es un equipo que casi sale de memoria. ¿Cómo ha sentido la recepción de esa nueva idea?

Bueno, todavía no la han sentido ellos en la ejecución. Todavía no ha habido nadie que esperando ser titular se haya tenido que sentar. Eso lo vamos a ver con el paso del tiempo. Ahora todos se sienten titulares, porque es lo que yo les transmito. Ahora estamos, como se suele decir, en la luna de miel. Está todo el mundo encantado. Nosotros estamos encantados con ellos. Espero que ellos estén encantados con nosotros por lo que han visto hasta ahora, pero luego llegará la parte dura que es cuando un jugador en el hotel va a haber la alineación pensando que va a ser titular, porque lo piensa así en su cabeza, le toca sentarse y apoyar al compañero que entra por él. Más adelante se van a ver esas cosas.

-Vimos unas fotos suyas con Edison Flores, un jugador bandera aquí. ¿Hay algún plan especial con él?

El futbolista no funciona si no funciona la persona. Si la persona no tiene la cabeza bien, no hay ningún parámetro que vaya a funcionar. Entonces, él había tenido un problema extradeportivo importante que no le permitía, posiblemente, no digo estar centrado, porque estoy seguro que él se concentraba bien para los partidos, pero no le permitía tener ese extra de energía para poder mostrar su fútbol. Y eso se ve reflejado también en la parte física porque va de la mano de la parte mental. Yo me preocupo mucho por todos mis futbolistas y con él traía un especial aviso de esa parte. Quise acercarme a él y que viera que en el staff nuestro objetivo es sacar lo mejor de todos. Él no es una obsesión, no es una excepción. Además, está marcado como alguien importante a quien sacarle el máximo rendimiento. Me lo marco como objetivo, ya se lo he marcado como objetivo al staff, estar cerca de todos los futbolistas y estar muy cerca de Edison para que él se sienta respaldado y pueda volver al nivel máximo que nos ayudaría muchísimo.

-¿Y cómo ha sentido de su parte esa preocupación suya?

Bueno, tampoco hablamos tanto. En los ejercicios que son más de su perfil da el 100% y se le nota. En los ejercicios que son menos de su perfil da el 100% y los sufre, pero los trabaja a tope. Se le ha pedido que lo haga todo al 100% y está respondiendo de una manera excepcional.

-Siendo usted de Tenerife y siendo Chemo del Solar un exfutbolista vinculado también a la isla por su etapa en Tenerife. ¿Pudieron hablar algo?

Sí, Chemo es ídolo del Tenerife, es un futbolista que jugó en la mejor etapa, en la etapa dorada del Tenerife y fue compañero mío en el curso de entrenadores. Nosotros sacamos la licencia de directores técnicos juntos. De hecho él se sentaba en la silla de delante a la izquierda. Yo estaba ahí al lado de él. Cuando llegué, pues por la vinculación también con Álvaro Barco, tuvimos una llamada telefónica. No se lo creía, la verdad, que ni se acordaba. Fue buscar la foto donde salimos los dos.

-Existe foto, entonces.

Sí, creo que existe foto, todavía no la hemos encontrado, pero debe haber una foto de toda la promoción esa donde estamos él y yo, que es una curiosidad impresionante, la verdad.

-Chemo nos contó hace unos días que es una gran noticia su presencia aquí en el club.

Bueno, es un halago, Es bueno, te sube el listón, tienes que trabajar para cumplir las expectativas

-Hablábamos del “Fossatismo sin Fossati”, pero ¿existe una filosofía de Javier Rabanal?

Bueno, el trabajo diario es seña de identidad, de la manera en la que yo enfoco los equipos. Me dediqué a visitar muchos entrenadores durante mucho tiempo, profesionales, algunos habían sido futbolistas, otros no. Quizás la seña de identidad de mi manera de trabajar es que yo trabajo para el futbolista, para sacar lo mejor de ellos. Estar pendiente, sobre todo, de los que menos juegan para que puedan seguir peleando el puesto, más que de los que juegan más y están más en el foco, que esos no necesitan de mi atención. He creado un staff con Santi Lemus, Sergi López, Matías Almeida, ahora se han sumado Coco Araujo y Alfio Aragona. Nosotros estamos al servicio del futbolista.

jrgo y tendidoy

-Por qué

Javier Rabanal conversó largo y tendido con Deporte Total de El Comercio (Crédito: Fernando Sangama).

¿Cree que el mercado de pases -SIlveira, Gassama, Fara -no ha terminado de ilusionar al hincha?

Sí, bueno, el tema del mercado de fichaje siempre es un poco conflictivo a la hora de la opinión. Es controvertido. Nosotros estamos peleando por campeonar, pero hay que saber moverse en el mercado. Los únicos equipos que pueden ir de frente a por los jugadores que quieren, le piden 40 millones y pagan 40 millones. Ninguno de los dos casos es el de la ‘U’.

-El caso Alzugaray es el ejemplo tipo, cierto?

Buscamos movernos en los momentos clave. Fruto de eso ha llegado la posibilidad de Lisandro Alzugaray, que le quedaba 1 año de contrato. Nos hemos movido en el momento exacto para que él pudiera salir y venir aquí. Lo de Sekou Gassama se ha hablado hasta la saciedad. La única posibilidad de que un jugador que había jugado la Segunda División española, que ha jugado en Racing de Santander, en el Málaga, en clubes importantes de Europa, era haciéndolo como se hizo. Seguro que nos va a dar muchas alegrías. Y lo de Silveira, lo conozco yo y que es un jugador de una edad buenísima con un perfil fantástico. Estoy muy contento yo.

-Alex Valera recibió el premio a mejor jugador de la Liga 1 2025, el premio de DT El Comercio a mejor jugador, mejor delantero. ¿Cómo ayudarlo desde la ‘U’ este año para que sea vendido al extranjero?

Bueno, lo primero que se ayuda él solo. Porque la verdad que bromeaban mucho los compañeros con el jugador del año que le dieron. Para nada se le ve un jugador que eso le haya afectado para mal. Está entrenando muy bien, es muy competitivo. Él se tiene que ayudar primero a sí mismo diciendo, bueno, he sido el mejor jugador de la Liga peruana 2025, pero todavía puedo ser más que eso. Siendo que eso no es poco, pero puede ser más aún.

Entonces, nosotros lo vamos a ayudar: indicándole qué cosas puede hacer que son atractivas en otros mercados. A partir de ahí en el trabajo diario, nosotros tenemos un trabajo que lo llamamos UDI, que es el desarrollo individual del jugador. En eso vamos a poner especial énfasis para que él complete su juego y pueda ser atractivo en mercados mayores.

-¿Cuál es el plan con los menores en el club?

Sí, los planes con los chicos jóvenes son diferentes, son individualizados. Hay jugadores a los que les puede venir mejor quedarse aquí, entrenar con nosotros y jugar en Liga 3. Y hay jugadores que eso se les puede quedar corto, porque al final no dejan de estar compitiendo en Liga 3 cuando pueden jugar en Primera División y es mejor que salgan cedidos, jueguen y luego puedan volver. Entonces, cada caso se mira de manera individual.

-¿Alguno podrá debutar este año?

Creo, tengo la esperanza que al menos alguno va a tener posibilidades de tener su debut este año. Los debut son algo muy serio y que no se puede hacer a la ligera por apuntarse un tanto, sino simplemente cuando ya lo merezca que debute y que se asiente. Vamos a ver si se da y los cedidos que esperamos que puedan volver a medio año, que creo que eso es lo que estamos apuntando con las cláusulas, que puedan dejar a hacer en el futuro. Refuerzos de la U, creados en la U y desarrollados con medio año o con un año fuera. Cada caso es diferente. Lo que no debe esperar la gente es que yo ahora de repente vaya a quitar del plantel tricampeón a jugadores que están consolidados, simplemente por ponerme una medalla de que voy sacando jugadores, por sacarlos de cualquier manera.

-Es conocido que la ‘U’ tiene hasta cuatro capitanes en el plantel. Corzo, Flores, Polo y Calcaterra. ¿Para usted quién va a llevar la cinta?

El día de hoy, estando Aldo en el campo, llevaría él la cinta. Además porque es un líder muy positivo. De los que has nombrado todos son carácteres diferentes y todos son mentes diferentes. Entonces, Aldo es el que aúna todo. Es humilde, no le importa pasar a un segundo plano en un momento determinado, en un entrenamiento y dejar que brille otro. Es un tío que lo hablas todo con él, hasta temas que a los jugadores les gusta menos hablar, como el tema de las multas, por ejemplo. Siempre te da una opinión que es muy razonable y la verdad que es un gusto trabajar con él. Me ha asombrado de manera que no me lo esperaba lo ultracompetitivos que son. No hay ningún juego que sea por puntos que no quieran ganar.

-¿Diría que esa es la gran característica de esta U?

Sí. Juegan los partidos, los quieren ganar; pero juegan a hacer ocho pases y les pitas cualquier cosa en el séptimo pase y no puntúan y son capaces de armarte un quilombo porque pitarles es un infierno. Son ultracompetitivos y en eso se ve también los capitanes, que no permiten que nadie se relaje, a los pelados -sic- los tienen en continua atención porque es lo que se van a encontrar en el fútbol profesional, pero de buena manera; además, te hacen mucho la técnica del sándwich. Le dicen una buena, le tiran la que le tienen que tirar y le acaban dando un abracito, pero ya se la tiraron de por medio. Son inteligentes y son buenos líderes y eso es lo que necesita el grupo.

-¿Llegar lejos en la Libertadores o tetracampeonato en la Liga 1?

Salgo poco a la calle y lo que me pide la gente es el ‘Tetra’. Eso es lo que me pide la gente. Es verdad que la gente quiere una Libertadores, claro, yo también quiero una Libertadores. Pero bueno, el ‘Tetra’ es lo que más te pide la gente, eso estaría muy bien. Sería una cosa que quedaría en la historia del club, si no me equivoco sería el primero que se consigue. Ojalá, en un futuro a medio plazo, con un trabajo adecuado, podamos optar a un título internacional, que creo que sería la guinda del pastel para la hinchada. Poder ir a una final y salir celebrando.

-En las redes sociales de la ‘U’ le preguntaban qué definiera qué es Universitario y usted decía que era el equipo del futuro. ¿Es una promesa?

A ver, lo dije porque tiene varias lecturas. Espero que sea el club del futuro para mí, que pueda estar aquí mucho tiempo trabajando y porque creo que está dando pasos en la línea de la mejora. Está mejorando Campo Mar. Está queriendo hacer cosas nuevas. Espero quedarme mucho tiempo aquí. La intención es que la ‘U’ sea el club del futuro, se modernice y llegue a ser referente en la región.

SOBRE EL AUTOR Miguel Villegas Estudió Comunicaciones en la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Ingresó a El Comercio en el 2004, y trabajó diez años para Deporte Total. En el 2015 se mudó al equipo web del diario para formar parte de Mesa Digital y la revista Somos. Hoy es subjefe de Gestión Digital de El Comercio.