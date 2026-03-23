Resumen

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Javier Rabanal explicó el mal momento de Universitario y se refirió al futuro de Sekou Gassama. (Foto: Universitario)
Javier Rabanal explicó el mal momento de Universitario y se refirió al futuro de Sekou Gassama. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Javier Rabanal, técnico de Universitario, analizó el presente del cuadro crema tras empatar sin goles ante Comerciantes Unidos, que los aleja de la lucha por el Torneo Apertura de la Liga 1. Asimismo, se refirió al futuro de Sekou Gassama, quien es cuestionado por su poca actividad a favor del equipo.

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