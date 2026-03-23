Javier Rabanal, técnico de Universitario, analizó el presente del cuadro crema tras empatar sin goles ante Comerciantes Unidos, que los aleja de la lucha por el Torneo Apertura de la Liga 1. Asimismo, se refirió al futuro de Sekou Gassama, quien es cuestionado por su poca actividad a favor del equipo.

"Las sensaciones después de un partido donde no consigues el objetivo de los tres puntos, pues son de insatisfacción. Pero creo que el equipo ayer (sábado) dio una muestra de carácter, una muestra de querer ir por el partido”, expresó en América TV en un primer momento.

Rabanal aseguró que les está costando el gol, pero que la U genera situaciones de peligro y está sólidos defensivamente. “Nos toca pensar en lo que viene, tenemos una seguidilla de partidos importante donde el fixture, creo yo, nos va a permitir recuperar esos puntos que por ahí hemos dejado en el camino de visita”, sostuvo.

Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentaron en Cutervo. (Foto: ITEA Sports)

El técnico crema reveló que tiene el respaldo del club. “Estamos convencidos del trabajo que se viene haciendo. Hay total respaldo al comando técnico y a los jugadores. Estamos a tiempo de corregir y pelear por el torneo, que es el objetivo principal de este año”, complementó.

Por último, Rabanal fue claro sobre el futuro de Sekou Gassama y descartó que vaya a salir de la U. “Él sigue siendo parte del proyecto. Es verdad que no ha tenido los minutos que quizás él o la prensa esperaban, pero es un proceso de adaptación. [...] No hay ninguna intención de rescindir, confiamos en su capacidad goleadora”, sentenció.

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