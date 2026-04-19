Por Pedro Ortiz Bisso

Fui uno de los miles de ingenuos que, embriagados de entusiasmo, gritaron “¡‘Pinocho’, ‘Pinocho’!” la noche del 20 de febrero de 1991, cuando el uruguayo Ernesto Vargas selló la victoria de Universitario sobre Sport Boys por la Copa Libertadores.

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