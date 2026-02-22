Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizan fuerte altercado con hinchas de Sporting Cristal | VIDEO

Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizaron un fuerte altercado con los hinchas de Sporting Cristal luego del empate de Universitario (2-2) en el estadio Alberto Gallardo. Las imágenes son virales en redes sociales y han generado distintas reacciones de los aficionados. ¿Qué pasó?

Cuando acabó el partido, los integrantes de Universitario iban rumbo a los camerinos, pero se detuvieron para responder a un grupo de hinchas que estaba cerca de esa zona. Hubo fuertes calificativos, pero no pasó a mayores.

Rabanal, Concha y Fara fueron parte del tenso momento, mientras que Aldo Corzo y Diego Romero trataban de sacar de allí a sus compañeros para continuar rumbo a los vestuarios.

Las imágenes ya están en redes sociales y podría traer consecuencias para Universitario. El final del partido ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo estuvo picante, pues los cremas ganaban 2-0, pero resignaron un empate 2-2 en los últimos minutos.

Así, la U se quedó con ocho puntos y está a dos unidades del líder UTC, que suma 10 tras igualar 2-2 con ADT en Tarma. Alianza Lima también tiene 10 puntos, mientras que Cristal registra cinco.

