Inició con el pie derecho. Jesús Rabanal debutó en el banquillo de Universitario de Deportes con una victoria por 2 a 0 contra ADT en el Estadio Monumental, este sábado 1 de feberero.

Días antes de este gran debut, el entrenador español habló largo y tendido en ‘Jugamos Como Nunca’ de El Comercio, en donde detalló los planes que tiene en el club ‘crema’, método de trabajo, manejo del vestuario y más.

Además, reveló que los hinchas le piden el tetracampeonato y ese será el objetivo principal de la temporada. Aunque tiene la Copa Libertadores entre ceja y ceja, pero reconoce que aún no es posible consagrarse con el torneo sudamericano.

“Ojalá, en un futuro a medio plazo, con un trabajo adecuado, podamos optar a un título internacional, que creo que sería la guinda del pastel para la hinchada. Poder ir a una final y salir celebrando”, reveló.

