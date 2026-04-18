Universitario de Deportes enfrentará a Melgar, este domingo 19 de abril, en el Estadio Monumental de la UNSA por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1.

El conjunto ‘crema’ asumirá este duelo como uno de vida o muerte, ya que una derrota lo dejaría prácticamente sin posibilidades de pelear por el certamen.

Javier Rabanal, entrenador de la ‘U’, resaltó la dificultad de enfrentar a un equipo como Melgar.

“Estamos bien, hemos entrenado bien. Es un partido complicado, en los últimos años ha habido todo tipo de resultados y vamos bien preparados”, mencionó Rabanal.

“Las horas que dijeron eso yo ya estoy acostado. No sé ni siquiera si es verdad. Cosas normales que le pido a los jugadores y es lo que ellos saben hacer”



Javier Rabanal, DT de Universitario



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“Lo que se tenía que preparar ya se preparó. Vimos los cambios que han introducido en las últimas fechas y en lo que están jugando. Nosotros tenemos el partido bien preparado y vamos a por el resultado como hacemos siempre”, aseguró.

Asimismo, fue consultado sobre sus declaraciones post derrota ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores.

“Cosas normales les pido a los jugadores y es lo que ellos saben hacer”, remarcó.