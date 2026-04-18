Resumen

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El entrenador de la ‘U’, además, resaltó la dificultad de enfrentar a un equipo como Melgar. (Foto: Getty Images)
El entrenador de la ‘U’, además, resaltó la dificultad de enfrentar a un equipo como Melgar. (Foto: Getty Images)
/ Eurasia Sport Images
Por Redacción EC

Universitario de Deportes enfrentará a Melgar, este domingo 19 de abril, en el Estadio Monumental de la UNSA por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1.

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