El próximo sábado 4 de abril en el estadio Monumental, el país se paralizará por una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre los equipos de Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por la fecha 9 de la Liga 1 2026.

En los clásicos no importa mucho el presente futbolístico, se juega con garra, impetú y no son solo tres puntos, sino que se juega el prestigio. La U que viene de ser tricampeón, en la presente temporada de la mano de su entrenador Javier Rabanal no viene bien, ya que se encuentra en el cuarto lugar con 15 puntos, a cinco del líder Alianza Lima y Chankas.

En La Victoria, Alianza Lima ha venido de menos a más y tras ser eliminado en la Fase 1 de la Copa Libertadores, de la mano del equipo paraguayo Dos de mayo, encontró en la Liga 1 su mejor versión que hoy le permite liderar el torneo local de manera invicta.

Es por esa razón, que El Comercio realizó una encuesta a destacados periodistas sobre lo que será el duelo entre Universitario de Deportes ante Alianza Lima.

LAS PREGUNTAS

1. ¿Favorito para el clásico?

2. ¿Quién se juega la cabeza?

3. ¿Es posible una tregua entre U y AL en la ‘guerra de escritorios’?

LAS RESPUESTAS

Eddie Fleischman - Comentarista deportivo

1. No lo hay, Alianza Lima llega mejor en su nivel de juego, la U es local. Opciones parejas.

2. Está en más riesgo Rabanal. Porque está siendo más cuestionado que Guede y porque ni sus resultados ni el rendimiento de la U han convencido.

3. ⁠Lo dudo. Veo, sobre todo en la dirigencia de la U una actitud beligerante que no cesa hace buen tiempo.

Jorge ‘Coki’ Gonzáles - Latina TV

1. Veo que es un partido muy parejo, fuerzas muy parejas, creo que si el clásico se jugaba sin para por la fecha FIFA, creo Alianza Lima era favorito, pero creo que la fecha FIFA emparejó.

Ninguno se juega la cabeza, al menos que el resultado sea goleada. No, porque no son directivos, son barristas manejando clubes.

Horacio Zimermann - Doble Punta

1. Por localia, la U. Por actualidad, Alianza Lima. Partido parejo.

2. ⁠Ninguno. La U juega la Copa Libertadores y Alianza Lima seguirá arriba con cualquier resultado.

3. Debería, pero lo veo difícil. Muchos egos.

Fernando Egúsquiza - Latina TV

Yo creo que Alianza Lima llega mejor y para que la U pueda ganar tendría que hacer su mejor partido de la temporada. Definitvamente se juega la cabeza Javier Rabanal, ya que no ha tenido un buen arranque de campeonato y una derrota en el clásico, lo dejaría sin chance en el torneo Apertura y yo creo que sería bien complicado que se pueda sostener con ese peso de cargar con el hecho de que Alianza Lima le saqué 8 puntos, te dejé fuera del Torneo Apertura y te gane un clásico después de tres años. Yo creo que sería una carga insostenible para Rabanal. Yo creo que hoy es inviable, porque noto mucha mezquindad en ambos lados, no noto ganas de resolver los temas, iniciativas positivas, más bien quieren dañarse unos a otros y seguir intentando demostrar de que así son más grandes cuando lo único que se ve es que son dirigentes incapaces de poder estar a la altura de esa envergadura.

Pedro Ortiz Bisso - El Comercio

Es imposible en un clásico tener un favorito ¿no? Por juego, se podría decir que es Alianza, pero por necesidades y jugar en el Monumental es la U. Creo que van parejos. Definitivamente Rabanal, si la U no gana, probablemente Rabanal sea despedido, no inmediatamente, pero creo que esperaría el partido frente a Tolima, pero no creo que lo esperen más. No creo, yo creo que sería mejor, pues sería pensar más allá de la inmediatez, pero ni Alianza Lima ni la U están pensando en el mediano o largo plazo, sino piensan en el corto plaza de no enfadar a sus hinchadas y en demostrar quien es más fuerte que el otro, es una pelea de niños.

Erick Osores - América TV

Para mí queda en empate No creo que precipite ninguna salida. Es posible, pero la confianza está menoscabada. Querer es poder.

Jampool Cuadros - América TV

1. Alianza tiene una ligera ventaja por su actualidad, pero lo localía de Univeristario juega a su favor.

2. ⁠Principalmente Javier Rabanal. No ganar implicaría que casi pierda el título del Apertura. Y el camino estaría allanado para Alianza.

3. ⁠Todo es posible en el fútbol. La pregunta es quién se hace cargo de esa tregua.

Franco Lostaunau, Panamericana TV

1. Creo que queda en empate

2. ⁠Ninguno, pero más en juego está la cabeza de Rabanal. Si es que pierde el clásico le juega a favor que tiene Tolima muy cerca.

3. ⁠Con los dirigentes que hay actualmente parece imposible.

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