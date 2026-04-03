Por Jean Pierre Maraví Coppa

El próximo sábado 4 de abril en el estadio Monumental, el país se paralizará por una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre los equipos de Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por la fecha 9 de la Liga 1 2026.

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