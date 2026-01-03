Javier Rabanal salió al frente para aclarar la tardanza de Sekou Gassama en sumarse a la pretemporada de Universitario de Deportes, desactivando los rumores que circulaban entre los hinchas sobre el retraso del delantero hispano-senegalés. El nuevo técnico crema explicó que la planificación con el atacante siempre contempló una llegada más gradual debido a situaciones personales que ya se conocían desde antes de concretar su fichaje.

El estratega español aseguró que el trabajo en pretemporada empezará de forma progresiva y que no hay apuro por incorporar a Gassama a plenitud, sobre todo porque el equipo cuenta con suficientes opciones en ataque mientras completa el inicio de su preparación física y táctica.

Rabanal remarcó que la pretemporada se enfocará en aspectos generales y en amistosos programados antes de la “Noche Crema”, para que los jugadores se adapten gradualmente al ritmo competitivo que exige la Liga 1 2026, que iniciará a fines de enero.

Sobre la situación de Gassama, el entrenador fue claro al afirmar que su ausencia por el momento no representa un problema para el equipo, ya que la plantilla “está bien cubierta arriba” y el delantero llegará cuando esté listo y en condiciones de aportar.