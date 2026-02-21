Resumen

Javier Rabanal, técnico de Universitario, se refirió al empate ante Sporting Cristal y aseguró que el bajón de su equipo fue su responsabilidad. (YouTube)
Por Redacción EC

Javier Rabanal, técnico de Universitario, asumió la responsabilidad tras el empate 2-2 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. El entrenador español aseguró que los cambios le bajaron el nivel al equipo y eso se pudo ver en el segundo tiempo.

