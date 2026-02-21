Javier Rabanal, técnico de Universitario, asumió la responsabilidad tras el empate 2-2 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. El entrenador español aseguró que los cambios le bajaron el nivel al equipo y eso se pudo ver en el segundo tiempo.
"Lo que es claro es que los cambios disminuyeron el nivel del equipo dramáticamente. No hemos llegado a dar ni cuatro pases consecutivos habiendo metido a un mediocentro más, que ya eran dos pivotes (Jesús Castillo y Jorge Murrugarra). Habiendo metido jugadores que tienen buen manejo del balón, hemos perdido totalmente el control del partido", declaró.
Rabanal fue autocrítico con lo ocurrido. “Es 100% mi responsabilidad, yo tengo que saber que estoy al frente de la ‘U’, que tengo una buena plantilla y soy el que los tiene que convencer de que aquí no hay once jugadores que son los que juegan siempre y el resto pueden estar por ahí entretenidos para jugar 3 o 4 partiditos, sus 15 minutos y a ver qué pasa”, agregó.
El técnico de la U le hizo un llamado de atención a sus jugadores, pues considera que todo el plantel debe estar preparado para asumir un rol fundamental en el equipo y no solo los once titulares.
“Aquí hay que estar al 100% los jugadores todo el tiempo. Es mi responsabilidad, pero sería la primera vez en 20 años que no consigo que la plantilla entienda eso y el que no lo entienda, va a tener que ver los partidos desde un asiento en la grada”, concluyó.
