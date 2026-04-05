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Javier Rabanal tras ganar el clásico con Universitario: “Si Alianza vino a encerrarse, todos lo harán”. (Foto: Universitario)
Javier Rabanal tras ganar el clásico con Universitario: “Si Alianza vino a encerrarse, todos lo harán”. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

Javier Rabanal, técnico de Universitario, tiene razones para celebrar. El técnico crema ganó su primer clásico frente a Alianza Lima, se desahogó al final del partido con una celebración que llamó la atención y analizó lo que fue el juego de su equipo en el Estadio Monumental.

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