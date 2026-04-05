Javier Rabanal, técnico de Universitario, tiene razones para celebrar. El técnico crema ganó su primer clásico frente a Alianza Lima, se desahogó al final del partido con una celebración que llamó la atención y analizó lo que fue el juego de su equipo en el Estadio Monumental.

“Si Alianza vino a encerrarse, todos lo harán. Ellos tienen más calidad que los equipos promedio para salir a la contra. Vine a ganar títulos, es lo que quiero ganar en la ‘U’, y partidos como este me ayudan”, expresó Rabanal en conferencia de prensa.

El entrenador crema también analizó el juego: "Para mí clave ha sido entender el partido como todos los que hemos jugado en casa, con un rival que quería el empate, ha jugado todas sus cartas a empatar, y la clave ha sido no desesperarnos, seguir intentando. En la segunda parte hemos insistido hasta que hemos metido un buen centro y nos hemos podido poner adelante".

Rabanal también explicó su celebración al final del partido. “Es un poco de todo. Lo primero es que soy nuevo y me gusta dejar el espacio del equipo y no hacer cosas forzadas. Ahora ya nos conocemos más, tenemos más convivencia. Y añádele que hemos tenido una semana complicada y el clásico ganarlo es un desahogo”, afirmó.

🗣️ Declaraciones de Javier Rabanal



"Si Alianza vino a encerrarse, todos lo harán, lo que quiero en la U es ganar títulos, vino mi familia por primera vez y están asombrados por el ambiente, me quise sumar a la celebración con los jugadores" #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/Mc6jgLxxYZ — L1MAX (@L1MAX_) April 5, 2026

Javier Rabanal habló sobre su continuidad

En otro momento, Rabanal fue claro sobre su continuidad y aseguró que en ningún momento su cargo estaba en peligro si perdía el clásico ante Alianza Lima. “La preocupación te sale si tienes alguna conversación que te lleva a eso, que te diga alguien de la dirigencia, y eso no ha ocurrido”, aclaró.

Luego, el entrenador dio detalles de su charla con Álvaro Barco, director deportivo de Universitario. “Hablamos de que teníamos que ganar. La dificultad viene un poco por cosas que se hablan y muchas cosas son inventadas. Hemos demostrado que estamos muy unidos y que el equipo cree y espero que esa sea la tónica que nos lleve a buenos resultados”, apuntó.

Por último, Rabanal espera que esta victoria sea un punto de quiebre para lo que viene en el Torneo Apertura. “A nivel de trabajo no marca un antes y un después porque tenemos una línea de trabajo muy clara, y ojalá sí sea un antes y un después para enganchar dos o tres victorias. Ojalá que a partir de ahora este sea el punto de inflexión en cuanto a resultados”, dijo.

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