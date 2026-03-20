Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Comisión de Apelaciones de la FPF decidió revocar la sanción de cuatro fechas sobre el entrenador de Universitario de Deportes.
La Comisión de Apelaciones de la FPF decidió revocar la sanción de cuatro fechas sobre el entrenador de Universitario de Deportes.
Por Redacción EC

La Comisión de Apelaciones de la FPF le revocó la sanción de 4 fechas que pesaba sobre Javier Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes, por los hechos acontecidos en el duelo ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.