La Comisión de Apelaciones de la FPF le revocó la sanción de 4 fechas que pesaba sobre Javier Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes, por los hechos acontecidos en el duelo ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

Rabanal fue abordado por los medios en el Aeropuerto Jorge Chávez previo al viaje del plantel ‘crema’ para enfrentar a Comerciantes Unidos, y se refirió sobre la decisión de la comisión.

“No tenía sentido la suspensión en sí, no sé por qué he tenido que estar sentado un partido fuera del banquillo por una cosa que no tenía razón de ser. Al final se hace justicia, he tenido que cumplir un partido. No hace falta resarcimientos, vamos a seguir mirando hacia adelante y concentrarnos en ganar el Apertura”, indicó.

El entrenador español arremetió contra la organización de la Liga 1 por atender este tipo de reclamos.

“Desde mi opinión, estos reclamos le restan credibilidad a la Liga 1. Deberían ser más serios y atender los reclamos que hay que atender y no estar entrando en reclamos de grabaciones de móviles de la gente que está sentada en la grada”, finalizó.