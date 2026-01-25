Javier Rabanal, técnico de Universitario de Deportes, quedó satisfecho luego de la victoria de su equipo por 3-0 sobre la U. de Chile en la Noche Crema. El entrenador merengue aseguró que no necesita muchos cambios para armar su oncena y le dejó un mensaje a los refuerzos del exterior.

“El equipo viene de una línea ganadora y quiero añadirle algunas cosas que puedan subirle el nivel. He visto bastante de lo que quería y otras que todavía tenemos que seguir trabajando. No vamos a utilizar el torneo local para afinar a jugadores por encima de otros, los que acaban de llegar tendrán que sacar del once a los tricampeones si quieren jugar”, expresó Rabanal.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

El técnico de la U valoró el rendimiento de su equipo más allá del resultado. Además, aseguró que ya se ven los frutos del trabajo de la pretemporada y quedó conforme con el juego mostrado ante un rival exigente.

📝 Javier Rabanal, DT de Universitario de Deportes: "Los jugadores que acaban de llegar tendrán que sacar del 11 a los tricampeones si quieren jugar" pic.twitter.com/NU2Tb3J76n — Piero Mendoza (@PieroMendoza22) January 25, 2026

“Lo último que normalmente miras en un partido de pretemporada es si el resultado te ha favorecido o no, pero obviamente en la Noche Crema queríamos tener esa parte del resultado para el grupo. Se ha visto un equipo que ha estado intenso pese a que tiene tres semanas de entrenamiento”, comentó.

Asimismo, Rabanal se refirió a César Inga y su frustrado traspaso al Kansas City. “Lo noto bien. Estaba pendiente de eso. Esas cosas son así, los chicos tienen que acostumbrarse a ese tipo de cosas. Lo he visto bien, por eso lo hemos metido. Tenía ganas de jugar. Hablé poco de él, simplemente quise expresarle que oportunidades como la que ha tenido va a tener mucho”, dijo.