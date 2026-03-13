Por Redacción EC

Según periodista Gustavo Peralta de L1Max, el director técnico de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, y el volante Jairo Concha habrína recibido sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol tras el altercado con hinchas de Sporting Cristal al finalizar el partido disputado en el estadio Alberto Gallardo por la Liga 1 2026. Esta información es extraoficial hasta que se pronuncie la Liga 1 y Universitario de Deportes.

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