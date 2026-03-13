Según periodista Gustavo Peralta de L1Max, el director técnico de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, y el volante Jairo Concha habrína recibido sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol tras el altercado con hinchas de Sporting Cristal al finalizar el partido disputado en el estadio Alberto Gallardo por la Liga 1 2026. Esta información es extraoficial hasta que se pronuncie la Liga 1 y Universitario de Deportes.

De acuerdo con la resolución, Rabanal habría sido sancionado con cuatro fechas de suspensión, por lo que no podrá dirigir desde el banco en los próximos encuentros del Torneo Apertura. La sanción se da por su participación en el cruce verbal que se produjo cuando el plantel crema se retiraba hacia los vestuarios.

Por su parte, Jairo Concha habría recibido dos fechas de suspensión por los mismos incidentes. El mediocampista no podrá disputar el duelo de este fin de semana frente a UTC, aunque la sanción le permitirá estar disponible para el clásico del fútbol peruano si cumple el castigo en las próximas jornadas.

En tanto, el defensor Caín Fara no habría recibido fechas de suspensión tras la evaluación del caso. Universitario de Deportes ya fue notificado oficialmente de la decisión y desde el club crema adelantaron que apelarán la sanción impuesta contra el técnico Javier Rabanal y el mediocampista Jairo Concha.

Cabe resltar que El Comercio buscó una respuesta en Universitario, pero el club se mantiene en silencio por el momento. Ante cualquier castigo, la ‘U’ emitirá un comunicado.