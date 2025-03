La victoria crema en el Estadio Nacional por 2-0 frente a la escuadra rosada dejó al chileno Rodrigo Ureña con un golpe en la mano. El volante, que fue amonestado a los 62 minutos, tuvo que ser atendido por el departamento médico de Universitario en pleno partido, pero al finalizar el encuentro tomó una foto de cómo quedó su mano.

Por su parte, el administrador de la ‘U’ Jean Ferrari usó sus redes sociales para mostrar su queja contra el arbitraje de Micke Palomino, juez encargado de dirigir el Universitario-Boys por la fecha 5 de la Liga 1 Te Apuesto. “Más allá del triunfo, el juego fue muy trabado y el arbitraje no ayudó a que se haga fluido el partido, mucha fricción permitida, una muestra de lo de ayer es como quedó la mano de Ureña, esto no se debe permitir”, publicó en X (Ex Twitter).

Más allá del triunfo, el juego fue muy trabado y el arbitraje no ayudó a que se haga fluido el partido, mucha fricción permitida, una muestra de lo de ayer es como quedó la mano de Ureña, esto no se debe permitir. pic.twitter.com/SOXWm8ihca — Jean Ferrari (@jferrari5) March 10, 2025

Desde las tribunas del Estadio Nacional se grabó el momento que fue atendido Rodrigo Ureña por los médicos de la ‘U’. El volante apura la atención porque no quería dejar a su equipo con un jugador menos.

La manera en que ureña se entrega en cada partido que juega es impresionante, capaz es muy temperamental pero prefiero eso que pechofriadas, al chilenooo damelo siempre💛❤️ pic.twitter.com/Vkj5yiUttG — EL MÁS CAMPEÓN DEL PER(Ú) (@locoporlaU1924) March 10, 2025

Los convocados

Por otro lado, desde hoy los futbolistas de Universitario convocados a la selección peruana entrenarán en La Videna de San Luis. Entre los llamados del equipo crema están Aldo Corzo, Andy Polo y Edison Flores.