En una pausa de esta entrevista, uno de los refuerzos extranjeros de esta temporada interrumpe la conversación para saludar al directivo a su vuelta al Perú tras las vacaciones pos título del Apertura. Entre abrazos y bromas, se nota la complicidad del futbolista y el dirigente. Son días en los que en la ‘U’ se respira paz. El centenario es el mejor escenario para responder las preguntas que el hincha se hace en las calles y las tribunas.

VIDEO RECOMENDADO

Desde tu lugar en Universitario, ¿cómo evalúas este primer semestre del año del Centenario del club?

Tenemos dos rutas, la ruta administrativa y la ruta deportiva. Y dentro de la deportiva porque es lo más sensible, digamos, ¿no? Porque el hincha siempre busca resultados deportivos. Tenemos varios puntos, el principal es el haber salido campeones del Torneo Apertura. Eso a nosotros nos da una satisfacción enorme, porque no solamente vamos a recibir el Centenario como campeones del 2023, sino que, además, somos ganadores del apertura del 2024. Entonces, recibir los 100 años siendo ganadores ya es algo importante para la institución. En cuanto a los logros del polideportivo, es importante también estar con el equipo de vóley en la Primera División, el fútbol femenino también al haber obtenido el título el año pasado. En cuanto al tema de fútbol de menores hoy estar peleando los primeros lugares en todo lo que es la Copa Federación. La reserva es puntera también en su grupo. Entonces, se ha vuelto a poner al club, en la parte deportiva, en lo más alto y eso es un logro que hemos podido obtener en base a muchísimo trabajo con el grupo de trabajo que tenemos, que es fantástico.

¿No hay ningún “pero” por estos meses?

Siempre hay un pero por delante, ¿no? Tenemos el pendiente del torneo internacional, que es algo que a nosotros nos ha hecho ver una realidad en la que tenemos que mejorar mucho. Tenemos que cambiar la ruta para poder tener logros diferentes. Tenemos que trabajar mucho para poder comenzar a tener logros internacionales que vayan acorde con lo que requiere la grandeza de la institución. Así que es un pendiente. Tenemos que trabajar el triple para poder comenzar a obtener esos resultados que tanto ansiamos.

Aparte del pendiente internacional, ¿algo no salió como se esperaba? Si hay que señalar errores, ¿cuáles serían?

Nos hubiera encantado poder pasar a la siguiente fase en Copa Libertadores, o como algún premio consuelo llegar a Copa Sudamericana obteniendo el tercer lugar en la fase de grupos. Lamentablemente no fue así y eso a nosotros nos hace reevaluar lo que estamos haciendo.

Con el arco menos batido del campeonato, Britos es de los más destacados en lo que va de la campaña de Universitario.

El rendimiento y efectividad del arquero Sebastián Britos y del delantero Diego Dorregaray parecen estar en polos opuestos, ¿qué opinas por separado de cada uno de ellos?

Lo que pasa es que yo no puedo calificar individualidades, porque el objetivo es uno solo: llegar al título. Y nosotros hemos llegado al título del Apertura. Porque lo que nosotros conformamos son equipos, son planteles. Este es un deporte de equipo, no es un deporte individual. Entonces, no puedo enfocarme en hablar de uno, dos o tres futbolistas en particular porque eso se trata de equipo y el equipo ha logrado un objetivo importante que es ganar el Torneo de Apertura. Ahora hay opiniones con referencia a diversos futbolistas es cierto. Nosotros el análisis lo haremos a final de año porque el objetivo es salir campeón nacional como lo hicimos en el año 2023.

Para regresar a Diego Dorregaray, el hincha siente que no es el ‘9′ que se esperaba para el Centenario. Eso es lo que el hincha siente. ¿Tú que también eres hincha, qué te ha parecido su rendimiento?

No puedo hablar de rendimientos particulares o personalizados porque sería injusto de mi parte hablar bien de uno y mal de otro. No es justo, porque al final el grupo, como tal, lo primero que va a decir es ‘oye, pero logramos el objetivo’. Entonces, nosotros desde acá nuestra evaluación va a ser seguramente a fin de año, y en función a ello es que vamos tener una opinión. En función a estadísticas, a comportamientos, a rendimientos, a un montón de factores que hacen ver si un futbolista funcionó o no funcionó en el esquema como tal. Si hemos salido campeones y hay críticas hacia alguno de nuestros futbolistas, no quiero pensar cómo estarán los que han quedado cuartos, quintos o sextos, y mucho más los que están peleando el descenso.

Este año no ha sido posible desde lo económico contratar a Raúl Ruidíaz, ¿pero cuán cierto es que tienen su palabra de que va a regresar al club?

No hemos tenido comunicación con él. Así que no, no tenemos mucho que hablar con referencia así en algún momento vendrá o no al club.

Ya entrando al plano administrativo, ¿se conoce cuál es el monto de dinero que ha generado tu gestión?

Es una buena pregunta porque la verdad nosotros hablamos anualmente de lo que generamos. Te puedo hablar de montos aproximados. El 2022, alrededor de 25 millones de dólares y, en el 2023, alrededor de 35 millones de dólares. Y a la fecha, estamos generando un promedio de los 20 millones de dólares. Estamos hablando de cifras aproximadas porque no tengo ahorita el monto exacto, según el flujo. Pero también tenemos gastos, ¿no? Y son gastos también que van más o menos acorde con los ingresos.

*(El Comercio confirmó la cifra de ingresos con el departamento de prensa de la ‘U’ y son: 64 millones de soles el 2022, 111 millones de soles el 2023, y 44 millones de soles hasta abril del 2024)

En el 2021, la administradora Sonia Alva le dijo a El Comercio que la deuda concursal se contemplaba en más 384 millones de soles. ¿Hoy se conoce el monto total de cuánto debe la ‘U?

Está en Indecopi neutralizada por, evidentemente, la ley la 31279. Y es un monto que no es exacto porque está judicializado. En el caso del acreedor comercial está judicializado, y en el caso del acreedor tributario tiene que haber también un sinceramiento. Entonces, según lo que indica Indecopi dice una cifra, pero judicialmente todavía está en veremos. Exactamente el monto no lo tenemos.

En debate ¿Qué es la propuesta legislativa (PL 1137-2021) que complementa la Ley 31279? Mecanismo excepcional de recuperación financiera y patrimonial del fútbol.

Obliga al pago de las acreencias concursales (laborales y tributarias).

Exige el cumplimiento obligatorio del plan de viabilidad con causal de resolución por incumplimiento.

Faculta a la SUNAT como órgano de supervisión.

Se deroga el artículo 6 de la Ley 31279, cuyo propósito era la conformación de una comisión de alto nivel promovida por el Congreso de la República, para promulgar un marco definitivo a la referida ley; efectos que se logran con la presente propuesta legislativa, por lo que, carece de objeto mantener vigente dicha disposición. Igualmente, se deroga la Disposición Complementaria Final de la Ley 31279 con el objeto de promover el acceso voluntario de cualquier club de fútbol profesional sometido a concurso o no, a los alcances de la presente propuesta.



Estas últimas semana se ha hablado de la Ley 31279. Se dice un montón de cosas, pero ¿cuál es la explicación que tiene la U no solo para sus hinchas, sino también para sus enemigos?

Que el Tribunal Constitucional dio una indicación acerca de una modificatoria de una ley que es provisional. Que es de manera obligatoria para que deje de ser provisional y se convierta en una ley estable. Y esa ley lo que te indica, principalmente, es obligar a los clubes que deben a pagar su deuda. Con cronogramas, con plazos y con castigos en caso no se cumplan. Entonces, esta es una ley que algún mal intencionado ha querido buscar una corriente de decirle que es de “perro muerto” cuando, en realidad, es una ley de salvataje, de cobro de deuda, de pago, de pagar deuda de manera obligatoria. Esto hay que resaltarlo y ponerlo en letras mayúsculas: pagar de manera obligatoria. Entonces, acá no es un tema de “ley de perro muerto” o ley con un nombre propio, porque esto también ayudaría a Sport Boys, Deportivo Municipal o a clubes tradicionales de provincia que pueden, de alguna manera, acogerse a esta ley para poder hacer o regular sus estados financieros y, de alguna manera, poder estabilizarse económicamente, para poder volver o intentar volver al fútbol profesional. Llámese Bolognesi de Tacna, José Gálvez de Chimbote, Torino de Talara, León de Huánuco.

Entonces, para los que dicen que la ‘U’ uno quiere pagar su deuda, si mañana comienzan los plazos, ¿el club está en condiciones de pagar?

Correcto, la ‘U’ hoy está en condiciones de pagar (su deuda). Si se promulga la ley, automáticamente, SUNAT nos tendría que solicitar un plan de viabilidad, que en un período de 45 días tiene que estar listo, para que una vez que se apruebe, en ese trayecto, al día siguiente se tiene que empezar a pagar. Y la ‘U’ está en condiciones de hacerlo ya mismo.

Desde que la U está no está en manos de sus socios (2012) ha pasado por diferentes administraciones, ¿qué es lo que crees tú qué ha pasado para que en todo este tiempo la ‘U’ no haya pagado nada de su deuda?

Le sacaron la vuelta a la norma. ¿Por qué ingresa Universitario a un proceso concursal? Esa es la pregunta del millón. Si el valor de los activos está muy por encima de cualquier deuda que se pueda haber establecido. Entonces, no tenía sentido que Universitario ingrese un proceso concursal. Bueno, ingresó. ¿Y el proceso concursal qué es lo que decía? Que lo administren en sus acreedores para que se puedan pagar. ¿Y qué hicieron estos? Ninguno se pagó. Y ninguno pagó tampoco a sus acreedores laborales, tributarios, AFPs. No pagaron. Y a esto le sumas la deuda corriente que empezó de cero en el año 2012. Cuando yo he ingresado al club el 25 de agosto el 2021 lo recibí en 68 millones de soles.

Universitario supera a Alianza en la tabla del hincha: cuánto público fue a los estadios durante la Liga 1 2023. (Foto: Universitario)

¿Y esa deuda corriente en cuánto está en este momento?

Hoy está en, aproximadamente, 35 millones. Entonces, eso te demuestra de que el club es completamente viable. Ya hicimos una mega denuncia por la cantidad de regularidades que hemos encontrado acá. Está en su proceso legal correspondiente. ¿A dónde se ha ido toda esa plata? Si nosotros, en dos años, hemos pagado un promedio de 30 millones de soles. En los años anteriores, si es que se ha generado más de ese monto, ¿a dónde se ha ido? Entonces, la Ley Concursal para los clubes de fútbol, ¿funcionó o no?. A la ‘U’ no le funcionó, al Boys tampoco. En el caso de otros equipos han aparecido mecenas o grupos con dinero que han comprado la deuda tributaria y se han hecho con las creencias. La pregunta es, ¿en qué momento esos clubes van a regresar a sus socios? Porque esa pregunta, no sé si los socios (de estos clubes) se la hacen. No lo sabemos. Entonces, hoy que aparezca esta ley (31279) te abre una posibilidad para que pueda, de alguna manera, neutralizar o estabilizar posibilidades para todos.

¿En qué momento sientes que hay este quiebre con el hincha de la ‘U’ que ahora llena el Monumental en todas las fechas de la Liga 1 que y la Copa Libertadores?

Yo creo que ha sido una cantidad de cosas que han ido pasando en base a mucho trabajo, y donde el hincha ha vuelto a creer. El tema de la credibilidad ha sido clave, porque hay que recordar de que acá al estadio venían un promedio de 8.000 personas. Y hoy ver un estadio que cada partido mete más de 50.000 personas es porque, también, la credibilidad hacia su club, de lo que están gastando está yendo a infraestructura, armazón de buenos equipos, a estabilidad económica para pagar deudas como es la que estamos mostrando que hemos pagado. Entonces, esa credibilidad le sumas el buen ambiente, precios cómodos, buen equipo para poder mostrar buenos partidos y un ambiente seguro donde pueden venir familias no solo a ver un partido de fútbol sino a vivir una experiencia. Y esa experiencia es la que la trasladan a otros y, es por ello, que hoy la gente quiere venir al estadio a disfrutar de un día de fútbol.

Si se aprueba esta ley en el Congreso se habla de 30 o más años para pagar la deuda, ¿en cuánto tiempo la U podría cancelar la totalidad de su deuda?

Primero hay que sincerar la deuda. Eso es lo primero. Dos, las normas que establecen como máximo 30 años, como máximo, pero tú puedes hacer pagos adelantados. Y, además, hay un tema de prelación. Porque no es que ya está la deuda total y ahora paga tú como sea, no. Te indican de que cierta cantidad de monto en un plazo no mayor de 10 años. Cierta otra cantidad de monto en un plazo no mayor a 15 años. Cierta cantidad de monto a un plazo no mayor de 20 años. Y pasados los 100 millones de soles de deuda, como tope, como máximo, es 30 años. Entonces, hay una mala información acerca de los que dicen que “no la quieren pagar” y hablan de 35 años. Es mentira, porque no han leído. Hay que leer la norma. Hay que leer el dictamen para darse cuenta que es una ley completamente favorable a los equipos de fútbol que están pasando por una crisis como esta.

¿Es verdad que Chemo del Solar está en los planes de integrarse al equipo directivo de Universitario a finales de año?

No, lo que pasa es que eso no lo hemos considerado, ni hemos conversado con referencia a eso. Yo a Chemo lo quiero mucho, lo respeto mucho, le tengo un aprecio especial como persona. Además de que es un profesional 100 puntos, pero no, en ningún momento hemos tenido ninguna conversación relacionada si es que podría venir o si le gustaría venir ni nada por el estilo. En lo particular creo que Chemo es parte de la historia del club, y que como parte de la historia del club creo que es conveniente mandarle su invitación para que pueda venir a la ceremonia de los 100 años. Ahora, si él acepta o no, ya es el tema de él.

¿Sientes que tienes mucho más por entregarle a Universitario o en algún momento has evaluado dejar la institución?

Yo creo que tengo, también, un tiempo de caducidad. Porque creo que es lo que corresponde, porque yo no me entornillo en ningún cargo y porque creo que es saludable, también, para la institución. Así que ese momento, seguramente, va a llegar.