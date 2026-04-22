Jean Ferrari, exadministrador de Universitario, se pronunció sobre el polémico presente deportivo que vive el club crema en la temporada. El hoy director general de fútbol de la FPF cuestionó el fichaje de Sekou Gassama y se refirió a la salida del técnico Javier Rabanal.

"Ha sido todo muy raro. Hasta hoy no entiendo el haber traído a un jugador de esas características, que llegara sin continuidad y sin conocer lo que es jugar en un fútbol como este”, sostuvo Ferrari en Fútbol Satélite.

El exadministrador crema enfatizó en buscar soluciones dentro de Universitario para reponerse del mal momento. “Si se empieza a profundizar en el tema, olvídate: se va a seguir dando vueltas en lo mismo. Creo que todos, sin excepción, coincidimos”, agregó.

Asimismo, Ferrari recordó su paso al frente de la U y se mostró apenado por el presente del club con la gestión actual. “Cuando los resultados no acompañan, todo lo demás queda completamente de lado; siempre lo he dicho. Hoy, desafortunadamente, estos resultados llegan con algunas malas decisiones”, dijo.

Por último, el directivo opinó de la salida de Rabanal como DT. “Yo mencioné que era una apuesta muy arriesgada, y algunos se molestaron en Universitario porque, claro, cuando yo digo algo, siempre hay repercusión. Pero bueno, a mí no me pareció y, al final, el tiempo dio la razón”, concluyó.

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