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Jean Ferrari sobre fichaje de Sekou Gassama y la salida de Javier Rabanal: “El tiempo dio la razón”. (Foto: Gianina González / Depor)
Jean Ferrari sobre fichaje de Sekou Gassama y la salida de Javier Rabanal: “El tiempo dio la razón”. (Foto: Gianina González / Depor)
Por Redacción EC

Jean Ferrari, exadministrador de Universitario, se pronunció sobre el polémico presente deportivo que vive el club crema en la temporada. El hoy director general de fútbol de la FPF cuestionó el fichaje de Sekou Gassama y se refirió a la salida del técnico Javier Rabanal.

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