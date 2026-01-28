Universitario de Deportes anunció la renovación de su auspicio con Jetour, marcha china número 1 en ventas de SUV en el Perú. El acuerdo se da por cuarta temporada y simboliza esfuerzo, disciplina y competitividad entre ambas instituciones.

La continuidad de esta alianza permitirá seguir desarrollando iniciativas conjuntas orientadas a la visibilidad de marca Jetouor, experiencias para los hinchas y acciones que conecten con la pasión por el deporte.

“Renovar nuestro auspicio con Universitario de Deportes responde a una visión a largo plazo, conquistando nuevos triunfos tanto nacionales como internacionales, además de nuestro compromiso por impulsar el deporte nacional”, señaló Alejandro Lucioni, gerente general de Altos Andes, representante de Jetour en el Perú.

Con esta alianza, Jetour mantendrá presencia en distintos espacios vinculados al club, además de que los jugadores y comando técnico utilizaran 12 vehículos Jetour año 2026 (modelos T1 y T2), reforzando su posicionamiento y cercanía con una de las comunidades deportivas más importantes del país.

De esta manera, Jetour continúa apostando por alianzas estratégicas que reflejan su espíritu de superación, trabajo en equipo y búsqueda constante de nuevos desafíos, tanto dentro como fuera de la cancha.