Por: Kenyi Peña Andrade



Johan Fano conoció a León en su natal Huánuco: su primer amor. Sin embargo, fue en el 2007 que se enamoró perdidamente de Universitario de Deportes. Y aunque se despidieron para siempre, él nunca dejó de pensar en sentir de nuevo la piel crema en su cuerpo. Por eso Johan confiesa que le duele el mal momento que atraviesa su ‘crema querida’, como él la llama de cariño.



— ¿Cómo calificas las actuaciones de Germán Denis?



Tiene trayectoria y lo que le está pasando a Denis es lo que yo viví: agarrarle cariño muy rápido a la ‘U’. El hincha no le va a pedir cien goles, pero sí que salga con la camiseta llena de sudor.



— ¿La crítica es exagerada contra Juan Vargas?



Juan Manuel ama a la ‘U’ y no es la idea criticar por criticar. Él es un referente y le da mucha confianza a los más chicos del plantel. Uno no puede salir a decir si está bien o no su peso.



— Estuviste con Alberto Rodríguez en la selección, ¿por qué se lesiona tanto?



No sé si es porque no se recupera bien o lo apuran. En la selección, Alberto no necesitaba entrenar tanto para estar en toda su plenitud. Otro jugador siente algún dolor y le sigue dando, pero con Alberto hay que tener un cuidado especial.



— ¿Cómo se superan momentos duros como este?



Si hay cosas por hablar debe hacerse dentro de cuatro paredes para decirse las cosas de frente. No se necesita gritar, solo conversar.



— ¿Va a alcanzar con actitud y el aliento del hincha para zafar del descenso?



Solo con garra y luchando no nos vamos a salvar. Hay que sumarle planificación futbolística, pero ambos tienen que ir de la mano.



— ¿Conviene que Nicolás Córdova deje el cargo?



Así traigan a Guardiola, si los jugadores no asimilan lo que el técnico quiere, no sirve de nada. Los jugadores toman las decisiones dentro del campo.



— ¿Estuviste cerca de descender alguna vez en tu carrera?



Yo bajé con León en mi debut con 17 años. Fue la primera y la última vez. Es mucho más estresante que pelear el título. Descender es saber que tu carrera se puede acabar.



— ¿Se salvará la ‘U’?



Va a ser bastante difícil, pero para mí Universitario se va a salvar.