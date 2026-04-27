Jorge Araujo, técnico interino de Universitario, explicó las razones de la derrota ante Alianza Atlético en el Monumental y se refirió a los refuerzos que no ingresaron durante el partido. El entrenador aseguró que el rival aprovechó los dos errores que tuvieron para marcar los goles.

“La evaluación no era por si eran o no refuerzos. Ha sido un partido de ida y vuelta donde hemos tenido dos errores que hemos pagado caro. El equipo en el primer tiempo intentó conectarse más con el juego. Los centros no hemos podido conectar como nos gustaría”, expresó en conferencia de prensa.

Luego, Araujo afirmó que también tuvieron opciones de llegar al arco contrario: “Hemos tenido mucha rebeldía al tratar de acomodar a línea de 4. Hemos llegado bastantes veces, un poco de desorden también, pero el rival estuvo protegiendo mucho su arco. Si bien no es el resultado que esperábamos, he sentido que hemos ido en busca del partido hasta el último”.

Respecto a las posibilidades de lograr el Torneo Apertura, el técnico crema sostuvo que todavía falta mucho: “Decirte si matemáticamente es posible o no, tendría que revisar ahorita. El equipo nunca baja los brazos. Va a salir a todos los campos a conseguir el mejor resultado”.

“No es el resultado que esperábamos, el equipo ha sido consciente que no bajamos los brazos hasta el último. Tenemos que ser autocríticos TODOS”



Jorge Araujo, DT de Universitario



📹 Conferencia completa en nuestro canal de YouTube: https://t.co/JnafP9wjv5 pic.twitter.com/klQ8MIDoF4 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 27, 2026

Vídeo: Jax Latin Media

Asimismo, reconoció que deben ser autocríticos con la situación que atraviesan actualmente: “Tendremos que ser para adentro autocríticos todos. Lo más importante es saber que a la vuelta de la esquina hay un partido y tratar de ir por ese partido y hacerlo mucho mejor que lo que hicimos hoy en día”.

Por último, el técnico crema pidió calma y buscará revertir el presente deportivo: “Cuando ganamos el otro día éramos los mejores y ahora no creo que estemos lejos de eso. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que el equipo llegue bien el miércoles y pelear el partido por orgullo porque sabemos que este es un equipo que puede salir ganador ese día”, finalizó.

SOBRE EL AUTOR