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“Tenemos que ser autocríticos”: Jorge Araujo explicó derrota de Universitario en el Monumental. (Foto: GEC)
“Tenemos que ser autocríticos”: Jorge Araujo explicó derrota de Universitario en el Monumental. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Jorge Araujo, técnico interino de Universitario, explicó las razones de la derrota ante Alianza Atlético en el Monumental y se refirió a los refuerzos que no ingresaron durante el partido. El entrenador aseguró que el rival aprovechó los dos errores que tuvieron para marcar los goles.

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