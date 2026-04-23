Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jorge Araujo tras el 4-1 de Universitario: “Me siento con la confianza de liderar cualquier equipo”. (Foto: GEC)
Jorge Araujo tras el 4-1 de Universitario: “Me siento con la confianza de liderar cualquier equipo”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Universitario venció 4-1 a Deportivo Garcilaso y volvió a sonreír en el Torneo Apertura. Tras la salida de Javier Rabanal, el equipo crema regresó a la victoria con Jorge Araujo como técnico interino. Es más, el propio ‘Coco’ se refirió al resultado y al cómo se siente el plantel actualmente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.