Universitario venció 4-1 a Deportivo Garcilaso y volvió a sonreír en el Torneo Apertura. Tras la salida de Javier Rabanal, el equipo crema regresó a la victoria con Jorge Araujo como técnico interino. Es más, el propio ‘Coco’ se refirió al resultado y al cómo se siente el plantel actualmente.

"Se ha visto la emoción alrededor del partido, sobre todo por el triunfo. Fue muy importante lo que pudieron hacer los jugadores. Se vio un equipo bastante frontal, donde ellos se sienten cómodos. No van a perder la memoria nunca“, expresó en conferencia de prensa.

Araujo evitó profundizar en los cambios que hizo, pero resaltó la respuesta del plantel para sobreponerse al mal momento. “Decir qué cambió sería una evaluación profunda. Hoy se hicieron las cosas que los jugadores conocen y saben hacer”, comentó.

Alex Valera volvió al gol en la victoria de Universitario vs Garcilaso. (Foto: GEC)

Asimismo, ‘Coco’ se refirió al vínculo que tiene con los jugadores. “Vamos a hacerle caso a Álvaro Barco y tratar de que este momento se prolongue lo más posible. El abrazo con Alex Valera no es por nada, es el goleador del equipo”, apuntó.

Por último, el técnico crema afirmó que está preparado para asumir las riendas de cualquier equipo: “Vengo preparándome desde hace mucho tiempo. Son muchos años de trabajo, formación y experiencia. Ya dirigí en Primera División y me fue bien. Me siento con la confianza necesaria para liderar cualquier equipo, y más aún el club donde me formé. Confío en mí, en los jugadores y en el potencial que tienen”.

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