Jorge Fossati. (Foto: GEC)
Redacción EC

Jorge Fossati se ha convertido, en pocos años, en uno de los exponentes más queridos en Universitario de Deportes. Con dos títulos nacionales en su haber, el entrenador uruguayo a logrado ponerse en el mismo escalón que el mítico Roberto Scarone.

Scarone consiguió los títulos nacionales con la ‘U’ en 1969 y 1971. Además, llevó a la ‘U’ a la histórica final de la Copa Libertadores de 1972.

Muchos hinchas ya han empezado a compararlos. Responde la siguiente encuesta sobre el mejor entrenador en la historia de la U.

