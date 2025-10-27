Jorge Fossati se ha convertido, en pocos años, en uno de los exponentes más queridos en Universitario de Deportes. Con dos títulos nacionales en su haber, el entrenador uruguayo a logrado ponerse en el mismo escalón que el mítico Roberto Scarone.

Scarone consiguió los títulos nacionales con la ‘U’ en 1969 y 1971. Además, llevó a la ‘U’ a la histórica final de la Copa Libertadores de 1972.

Muchos hinchas ya han empezado a compararlos. Responde la siguiente encuesta sobre el mejor entrenador en la historia de la U.

⚽️ ¿Es Jorge Fossati el mejor técnico de la historia de la U, detrás de Roberto Scarone?



¡Deja tu voto! 🗳️ — Deporte Total (@dt_elcomercio) October 27, 2025

