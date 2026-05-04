Jorge Fossati, extécnico de Universitario, salió al frente para responder a Franco Velazco y aclarar las acusaciones en su contra por parte del administrador del club. El ‘Nonno’ se mostró sorprendido por las declaraciones del titular crema y no descartó iniciar una acción legar contra su persona.

“Esto es una aclaración personal por dichos del señor administrador que me sorprendieron enormemente. No sé qué pasó, qué lo lleva a esto. Uno no termina de conocer a las personas. Este Velazco que escuché no tiene nada que ver con el que yo traté estos años en Universitario”, expresó en conferencia de prensa virtual.

Franco Velazco asegura que plantel entrará en evaluación de cara al Torneo Clausura (Foto: GEC)

Fossati responde a Velazco

El entrenador uruguayo aseguró que Velazco miente descaradamente con sus afirmaciones. Reconoció que pidió un aumento, que no solicitó autos de alta gama y que tampoco quiso interceder en el área de marketing del club.

“Nosotros pedimos un aumento, no exigimos. Lo solicitamos, conscientes de que tenemos un contrato. Con Jean (Ferrari) y Manuel (Barreto) demoró 10 minutos en ponernos de acuerdo. Eso nunca se efectivizó, porque yo me fui a la selección, pero había un acuerdo. Ahora se pidió el 50%, es mentira que pedí el doble. Tengo más de 30 años en esto y soy bastante ubicado”, sostuvo.

Sobre los autos de alta gama, fue claro en afirmar lo siguiente: “Cuando yo arreglo los contratos, los hago en nombre de todo mi cuerpo técnico. Sería mucho más fácil para mí arreglar mi contrato personal y que los demás arreglen el suyo. Entonces, el auto que solicité y quiero ser claro: Universitario tiene un sponsor, una marca que le da a los extranjeros ese auto. Le pedí por un tema de comodidad y porque había tenido un accidente”.

Asimismo, Pablo Betancourth, agente de Fossati, añadió: “Era una camioneta igual a lo que usa Velazco. Jorge había tenido un accidente. Le quisieron cobrar 8 mil dólares para reparar el coche y quisieron cobrarle al chofer. Jorge tuvo la delicadeza de poner dentro de su contrato que no le cobren al chofer. Velazo le quería cobrar al chofer”.

Universitario despidió a Jorge Fossati con un emotivo video que repasa sus mejores momentos en el club y reconoce el impacto que dejó durante su ciclo como entrenador.

Respecto a los viajes de primer clase, Fossati desmintió lo dicho por Velazco: “Lo máximo que le pedía era que si podía, me consiguiera (asientos) en la salida de emergencia, porque era el lugar en el que podía estirar un poco más las piernas. Y así viajé en el torneo local y en el internacional. Lo que pedí es lo que hay”, aclaró.

Fossati también se refirió a las discusiones con el área comercial del club: “El de marketing era el primero en entrar a vestuarios al terminar los partidos. Yo había solicitado a Jean Ferrari que se abstuviera a entrar. Que nos diera 10 minutos antes de entrar. Él entendió perfectamente. Segundo, hubo partidos en el que entrábamos a la cancha y tiraban una especie de bombas y se formaba una polvareda impresionante. Eso lo respirábamos y les pedimos que no lo hicieran de nuevo. Tercero, días antes de jugar el clásico, mirando el fixture, les pedí aplazar el clásico. Al final no se pudo. El horario final lo puso marketing”.

Fossati evalúa iniciar acciones legales contra Velazco

El técnico uruguayo deslizó la posibilidad de iniciar acciones contra Velazco. "Ojalá se retractara. No me gusta esto. No puedo permitir que se mientra tan groseramente. Puedo haber cometido muchos errores, pero no cometí ninguno que haya perjudicado a Universitario. Solo apelaría al área legal si esto puede ser separado del club. Si esto perjudica al club, no lo haré. Es demasiado el agradecimiento que tengo con Universitario y su gente", explicó.

Finalmente, no descartó un posible regreso en el futuro: “Yo no me fui. A mí me sacaron las autoridades actuales. ¿Qué sentido tiene que las autoridades actuales vengan a buscarme? Por el momento, no lo veo. Por otro lado, respeto a ‘Coco’ Araujo, que está asumiendo como entrenador de Universitario y por supuesto le deseo lo mejor. Es algo que queda para el futuro".

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