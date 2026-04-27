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Jorge Fossati explicó por qué no quiso volver a Universitario: “No es el momento”. (Foto: GEC)
Jorge Fossati explicó por qué no quiso volver a Universitario: “No es el momento”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El nombre de Jorge Fossati volvió a ser vinculado con Universitario de Deportes luego de la salida de Javier Rabanal; sin embargo, el uruguayo asumió como nuevo entrenador de Liverpool de su país y explicó el motivo para no volver a tienda crema.

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