El nombre de Jorge Fossati volvió a ser vinculado con Universitario de Deportes luego de la salida de Javier Rabanal; sin embargo, el uruguayo asumió como nuevo entrenador de Liverpool de su país y explicó el motivo para no volver a tienda crema.

“Agradezco todas las propuestas que tuve. Mi amor y mi cariño por el último club en el que estuve está por encima del bien y del mal, porque la verdad la gente me ha dado un cariño, la relación que tenía con los jugadores era maravillosa y les estaré siempre deseando lo mejor”, expresó en Polideportivo.

En palabras del ‘Nonno’, no todos en la U empujan para el mismo lado y esa fue la razón por la que decidió mantenerse alejado del club y continuar su carrera dirigiendo en la liga uruguaya.

“Este no es el momento de volver, porque no siento que estamos todos juntos y empujando para el mismo lado. En ese sentido, no tenía la misma mentalidad que algunas personas que tienen cargos importantes en el club”, sostuvo el uruguayo.

Como se sabe, Fossati es el nuevo técnico de Liverpool de la liga uruguaya y su debut será el próximo 2 de mayo ante Danubio. Anteriormente, el ‘Nonno’ estuvo al frente de River Plate, Peñarol y Danubio.

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