Desde la consecución del tricampeonato nacional, Universitario de Deportes vive un momento de euforia pero también de incertidumbre respecto a su continuidad técnica. Jorge Fossati, quien logró dos títulos con el club (2023 y 2025) y aportó de forma sustancial al logro del tricampeonato, reveló que aún no ha asegurado su permanencia para la temporada 2026.

En una reciente entrevista con GOLPERÚ, Fossati afirmó: “Tengo un sentimiento de alegría, de agradecimiento a Dios por tener este plantel de grandes jugadores y personas. Yo nunca dije ‘me voy’. Es el momento de analizar y ver qué camino tomar. Hay que sentarse a conversar”. Esta declaración ha generado sorpresa en la afición crema, dada su vinculación con el éxito reciente del equipo y la expectativa de continuidad.

El contexto es relevante: Universitario se encuentra ya planificando su participación en la Liga 1 2026 y en la Copa Libertadores del próximo año, por lo que un liderazgo técnico consolidado sería clave. Fossati, sin embargo, no se compromete de lleno hasta concretar una reunión con la dirigencia para definir su futuro.

Cabe destacar que Fossati ha sido un arquitecto importante en el proyecto crema: su idea de juego, su manejo de plantel y la capacidad para tomar decisiones fuertes le dieron al club la estabilidad necesaria para alcanzar los títulos. La incertidumbre sobre su continuidad podría generar un efecto dominó en la planificación de fichajes y estructura del cuerpo técnico.

En definitiva, en Universitario reina la alegría por lo logrado, pero también la prudencia de cara al mañana. Mientras la afición espera que Fossati confirme su permanencia, el entrenador uruguayo parece tomarse un tiempo para evaluar su opción, sin cerrar puerta alguna… aún. Su frase “Yo nunca dije ‘me voy’”, sirve tanto de esperanza como de advertencia: nada está garantizado hasta que ambas partes firmen.