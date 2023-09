El director técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, fue claro en señalar que el tema de su continuidad en el club para el 2024, año en el que los cremas celebrarán su centenario, no le preocupa. En declaraciones a la prensa, precisó que a él le genera preocupación lo que vaya a pasar este 2023, pues su escuadra se encuentra peleando por el título del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

“No estoy para nada preocupado de lo que va a pasar el año que viene, conmigo no precisan respetar nada, jamás me voy a quedar en ningún lugar porque alguien quiera respetar mi contrato. Esto es como un matrimonio, si las dos personas están de acuerdo, a seguir adelante, si no, es preferible cada uno ir por su lado. No me preocupa para nada el 2024, a mí me preocupa el 2023″, indicó el entrenador uruguayo a los medios de comunicación.

“Quedan cuatro partidos por el Clausura y tengo la enorme esperanza de que haya más partidos para Universitario después del Clausura en este 2023″, agregó.

Consultado sobre el partido de este jueves ante la Universidad César Vallejo, en la ciudad de Trujillo, dijo que se trata de un rival que ha demostrado “muy buen funcionamiento, y que está pasando por un muy buen momento más allá de los resultados”; sin embargo, considera que Universitario se encuentra “muy fuerte” para enfrentar como visitante a cualquier equipo.

“Vamos a llegar el jueves a Trujillo y vamos a hacer un gran partido, sabemos que va a ser difícil, pero tenemos una confianza enorme en nuestras posibilidades”, acotó Fossati.

REVISA TAMBIÉN | Universitario presentó a Antonio García Pye como asesor externo de la gerencia deportiva