Universitario de Deportes enfrenta esta tarde (6:00 pm.) a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura. La novedad está en los tres cambios de último minuto que Jorge Fossati hará para salir victorioso del Estadio Mansiche de Trujillo.

El técnico crema incluirá en el once inicial a Jorge Murrugarra, Edison Flores y César Inga, quienes estuvieron ausentes en el duelo del fin de semana ante Cusco FC y hoy vuelve a la titularidad. La decisión es netamente futbolística.

Murrugarra ocupará el lugar de Jesús Castillo, de buen partido ante los cusqueños. Por su parte, Flores ingresará por Jairo Vélez; mientras que Inga reemplazará a José Carabalí por izquierda. La intención es darle rotación al equipo.

El resto del equipo se mantendrá tal vual. La U jugará con Sebastián Britos, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, César Inga, Edison Flores y Alex Valera,

Universitario es líder y único invicto del Torneo Clausura con 24 puntos. Los cremas dependen de sí mismos en la recta final del certamen para conseguir el tricampeonato.

