Luego de haber obtenido el tricampeonato con Universitario de Deportes, es normal que clubes del exterior se fijen en los artífices de esta gesta. Y uno de ellos ha sido Jorge Fossati, quien está en la mira de dos clubes mexicanos.

Según el periodista mexicano Gerardo González, el técnico uruguayo interesa a Necaxa y Pumas UNAM de la Liga MX. Ambos clubes tienen en carpeta a Fossati, quien es vistos con buenos ojos para edificar un proyecto deportivo.

De acuerdo a González, Necaxa recientemente decidió prescindir de Fernando Gago tras una temporada irregular; mientras que Pumas UNAM evalúa alternativas ante la incertidumbre por el futuro de Efraín Juárez como entrenador.

Pese a que Fossati interesa en el exterior, su continuidad no correría peligro. Sucede que el uruguayo tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026 y hay intención del club en que continúe.

No obstante, Fossati ha solicitado anteriormente sostener una reunión con Franco Velazco, administrador crema, tras finalizar la Liga 1. “Yo nunca dije ‘me voy’. Es momento de analizar y ver qué camino tomar”, declaró tras el empate ante Garcilaso en el Monumental.

