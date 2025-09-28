Cada vez más cerca del ‘Tri’. Universitario de Deportes tuvo una importante victoria este sábado ante Cusco FC que lo encumbra como único líder del Torneo Clausura. Jorge Fossati, entrenador ‘crema’, le puso paños fríos al asunto.

“Este partido lo tomamos como todos, como el partido más importante del año. Esa es nuestra mentalidad y no lo vamos a cambiar, pero no podía dejar de mencionar que esto tenía el plus especial de que jugamos contra uno de los rivales directos. Este partido no definía nada, pero sí el ganarlo era un gran paso que dábamos precisamente por ser un rival directo“, aseguró el ‘Nonno’.

El conjunto ‘crema’ es el actual líder con 24 puntos, mientras que Cusco FC, su principal perseguidor, tiene 19 unidades, aunque con un partido menos.

Además, lamentó la lesión de Paolo Reyna, quien no podrá estar en el duelo ante Alianza Atlético.

“Me quedo tranquilo que el plantel, por más que nos está pasando que nos faltan integrantes del plantel que no están a la orden y ahora se suma otro como Paolo, que pudo haber tenido una fractura de tabique, no creo que pueda estar disponible para el miércoles”, lamentó.

