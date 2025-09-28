Cada vez más cerca del ‘Tri’. Universitario de Deportes tuvo una importante victoria este sábado ante Cusco FC que lo encumbra como único líder del Torneo Clausura. Jorge Fossati, entrenador ‘crema’, le puso paños fríos al asunto.
MIRAR | Con tres partidos en altura: las cinco finales de Alianza para frenar el inminente tricampeonato de la ‘U’
“Este partido lo tomamos como todos, como el partido más importante del año. Esa es nuestra mentalidad y no lo vamos a cambiar, pero no podía dejar de mencionar que esto tenía el plus especial de que jugamos contra uno de los rivales directos. Este partido no definía nada, pero sí el ganarlo era un gran paso que dábamos precisamente por ser un rival directo“, aseguró el ‘Nonno’.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El conjunto ‘crema’ es el actual líder con 24 puntos, mientras que Cusco FC, su principal perseguidor, tiene 19 unidades, aunque con un partido menos.
Además, lamentó la lesión de Paolo Reyna, quien no podrá estar en el duelo ante Alianza Atlético.
“Me quedo tranquilo que el plantel, por más que nos está pasando que nos faltan integrantes del plantel que no están a la orden y ahora se suma otro como Paolo, que pudo haber tenido una fractura de tabique, no creo que pueda estar disponible para el miércoles”, lamentó.
*******
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC