Con el rostro duro, por la manera como se manejó el tema de la celebración de Ryan Gustavo, quien selló el triunfo de Corinthians en Lima sobre Universitario por 2-1, -y tras ello fueron expulsados cinco futbolistas como Matheus Araujo y Ryan por el Timao, Calcaterra, Piero Guzmán y Matias Di Benedetto en la U, Jorge Fossati explotó y mostró su molestar por lo sucedido con Avelino, su preparador físico en Brasil. El técnico uruguayo confesó el maltrato que recibe en Brasil, ya que no tiene contacto con su famlia y no le permite acceder a las medicinas que debe tomar todos los días, por prescripción médica.

“En el partido de allá, le dijeron “indios” al banco de suplentes todo el partido. Que yo sepa, “indio” pretende ser una palabra ofensiva o racista. Eso no se contó allá, parece que nadie se enteró, solo se escuchó un lado. Ahora acá, de nuevo, no pasó nada el gesto de mostrar la camiseta, qué es reirse en la cara o qué. El chico que tiene ¿12 años?, pero en Brasil por un gesto tienen a un preparador físico preso; y aquí debemos disculparnos, porque es jovencito, no pasó nada”, afirmó el estratega uruguayo.

No obstante, al margen del resultado negativo ante el Tima, en la semana pasada, Jorge Fossati había advertido no sentirse bien tras prisión de su Preparador Físico en Brasil y que podría dejar la U antes del centenario. Es por ello, que El Comercio le realizó la pregunta al técnico uruguayo, ¿Con cuánta energía tiene para seguir al mando de Universitario de Deportes?

“Hace unos dije si podía tener la capacidad para poder separar y la energía de trabajar con ellos en el día a día tengo que dar un paso al costado, si estoy acá es porque eso no se ha dado. Lo otro es que les dije a ellos (se refiere a los jugadores) que precisamente esta no es una semana para pase lo que pase estar con flaquezas, porque uno no le puede fallar a 10 millones de personas y no les puedes fallar a un club que nos ha tratado de maravillas desde el momento que hemos llegado y en tan poco tiempo, ya lo aprendimos a querer esta camiseta como si la hubiéramos usado toda la vida”.

¿Qué había pasado en la semana? Hasta tres fuentes a las que tuvo acceso DT nos confirmaron que Fossati nunca dudó realmente en seguir en el cargo. Que había, sí, todo el tránsito difícil por lo que pasaba con su PF allá en Brasil, tras se acusado de actos racistas: 1) La bronca. 2) La preocupación por el amigo. 3) La cautela para decidir bien cómo continuar. 4) La relación con la familia de Avellino, muy cercana a la de Fossati desde hace más de diez años.

El técnico de Universitario continuó: “No les puedo fallar y en honor a Sebastián, pues sé que sería un dolor peor para él que nosotros diéramos un paso al costado esta semana. El domingo será momento de replantear las cosas e ir piloteando cómo sigue el día a día, porque uno está esperando lo que será la lógica -que a veces no es tan lógica- que como una persona intachable a lo largo de su vida personal y profesional, por un gesto que no quiere decir que él mismo lo comparte... Tenemos que entender el sentido común, que uno aguanta los 90 minutos que haya gente que te hiere todo el partido con insultos, escupitajos, agresiones físicas lanzando proyectiles y acá abajo que vas a decir si no te escuchan, ya que estaba terminando el partido. Ninguno de nosotros es racista”.

¿Cómo ha sido la relación con los jugadores en esta semana? . Fossati ha conversado con los líderes del plantel y les confirmó que “debo honrar a mi compañero que está pasando un momento tan duro y por eso no hay ninguna medida posible a tomar”. Les ha pedido, además, tomar la seguidilla de partidos con altísimo profesionalismo: el clásico, finalmente, será el termómetro para ver cómo s resuelve el caso Avellino, para quien la justicia brasileña estaría pidiendo una pena de un año de prisión. “Como le digo a Aldo Corzo, a veces me duele en el día, porque es imposible sacarse el problema en la cabeza y entonces buscó a través del trabajo o de lo que sea distraerme y pensar en el trabajo. La energía me la dan ellos, se lo dije a él, anteayer que me preguntó ¿cómo estaba? Le respondí: “Hasta que llego acá estoy mal, pero al verlos a ustedes me llenan de energía otra vez”.

--

Avelino no la pasa bien en Brasil

Justamente mientras el técnico uruguayo Fossati aclaraba sobre su continuidad en Universitario de Deportes, reveló sobre cómo está su asistente técnico recluido en un penal de Brasil por el tema del acto racista. Un día después de la eliminación de Universitario de Deportes de la Copa Sudamericana, las malas noticias continúan para el club limeño: el Ministerio Público denunció formalmente por racismo a su preparador físico, Sebastián Avellino Vargas, y pidió que continúe en prisión.

“Ya no he podido hablar con él, porque está incomunicado con la familia, especialmente su señora no ha podido hablar y le fueron negados los medicamentos que le envió su esposa y que debe tomar diariamente. Le fue negado una carta también que le hizo llegar su señora con sus hijos y no le hicieron llegar el papel, como fue por email, le pidió a los abogados que le imprimieran y se lo llevaran. Vean hasta dónde es el tema, sé lo cuento porque es increíble lo que está pasando. Entonces hay una desproporción que aceptemos que se equivocó, ¿qué hacemos con este pibe? Nada. Nosotros somos peruanos, uruguayos y ahora, yo le digo con mi experiencia de vida, la mayoría de ustedes no habían nacido, en mi país del año 1973-1982, vi escenas parecidas a cómo lo trasladaron a Sebastián poniéndolo en una cajuela de una camioneta, empujándolo y eso no lo vieron cuando todavía no estaba el famoso videito. Tuvimos que decirle a la policía que no había ninguna intención racista”, sentenció.

--