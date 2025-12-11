Rogger Fernández
Rogger Fernández

Fin del ciclo: Jorge Fossati deja de ser técnico de Universitario
Fin del ciclo: Jorge Fossati deja de ser técnico de Universitario

Fin del ciclo: Jorge Fossati deja de ser técnico de Universitario

no seguirá en para la próxima temporada. El técnico uruguayo y la administración del club llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que unía al ‘Nonno’ hasta diciembre del 2026. ¿Qué pasó?

El Comercio pudo confirmar que la salida de Fossati se dio por “mutuo acuerdo” y en buenos términos. Ninguna de las partes pagará la penalidad que estaba estipulada en el contrato ante una eventual rescisión.

Jasson Curi Chang

"Agradecemos a Jorge Fossati y a su comando técnico por el profesionalismo demostrado durante su permanencia en la institución, así como por su contribución en la obtención del tricampeonato con los títulos nacional 2023 y 2025″, se puede leer en el comunicado del club.

De esta manera, se da por concluido el ciclo de Fossati en tienda crema. El uruguayo deja al equipo como vigente tricampeón del fútbol peruano, además de haber conseguido la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores esta temporada.

Tras ello, Universitario busca nuevo comando técnico y evaluará alternativas para tomar la mejor decisión. “El club comunicará oportunamente la designación del próximo comando técnico del primer equipo”, aseguran.

