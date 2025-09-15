Universitario de Deportes venció 2-1 a Melgar por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, este domingo 14 de septiembre. Jorge Fossati, además, le respondió a Carlos Zambrano en su arribo a Lima.

El ‘Kaiser’ encendió la polémica tras declarar en contra de la ‘U’ y de la sanción que recibió tras el clásico.

“Lo aprecio mucho a Carlos Zambrano. Él sabe manejarse en ese mundo de la polémica, yo no, no sé y se lo dejo a él”, expresó.

Asimismo, se refirió sobre la lesión de Anderson Santamaría. Se sintió aliviado tras confirmar que el primer diagnóstico no es de gravedad.

“Mañana le van a hacer un estudio. Lo vi caminar con dificultad, pero mejor de como salió de la cancha”, mencionó.

