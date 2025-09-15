Universitario de Deportes venció 2-1 a Melgar por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, este domingo 14 de septiembre. Jorge Fossati, además, le respondió a Carlos Zambrano en su arribo a Lima.
MIRA | El bailecito de Lúcar a lo Barcos y un récord que acerca a Alianza al ‘bi’: lo que no se vio del épico 2-1 a la ‘U’ con dos ‘joyas’ en Campo Mar
El ‘Kaiser’ encendió la polémica tras declarar en contra de la ‘U’ y de la sanción que recibió tras el clásico.
“Lo aprecio mucho a Carlos Zambrano. Él sabe manejarse en ese mundo de la polémica, yo no, no sé y se lo dejo a él”, expresó.
Asimismo, se refirió sobre la lesión de Anderson Santamaría. Se sintió aliviado tras confirmar que el primer diagnóstico no es de gravedad.
“Mañana le van a hacer un estudio. Lo vi caminar con dificultad, pero mejor de como salió de la cancha”, mencionó.
