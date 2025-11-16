¿Christian Cueva en Universitario? Jorge Fossati se refirió al posible fichaje de ‘Aladino’.

Universitario de Deportes está en búsqueda de posibles refuerzos y el nombre de Christian Cueva ha sido acercado en las últimas semanas al club. Al respecto, el técnico Jorge Fossati se pronunció sobre el futuro ‘Aladino’ y si es una posibilidad real para los cremas.

En entrevista con ‘Házme el aguante’, Fossati aclaró que primero él debe definir si continúa en Universitario. No obstante, si de él dependiese aceptar la llegada de Cueva, tendría que pensarlo mucho.

“Si Manuel Barreto me pide que lo ayude a hacer una lista (para la selección peruana), lo tengo a Christian; pero si siguiera en Universitario, no sé, porque creo que el gran dueño de una institución es el hincha y al hincha hay que escucharlo y respetarlo”, expresó.

Fossati ganó los títulos nacionales del 2023 y 2025 con Universitario.

Para el ‘Nonno’, la opinión del hincha de Universitario es clave en contrataciones. “Si el hincha racional siente que estás trayendo uno del clásico rival, lo tendría que pensar mucho”, agregó el entrenador.

Por otro lado, también se refirió a la vida personal de Cueva:. “Yo aprendí hace rato que el primer imperfecto acá soy yo. Eso lo tengo clarísimo a través de la fe. Cómo juzgan algunos de lo que hace o deja de hacer, ¿quién soy yo para juzgar lo que haga en su vida privada?“.

