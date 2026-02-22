El nombre de Jorge Fossati trascendió como una opción para dirigir a Alianza Lima, luego de los cuestionamientos contra Pablo Guede. Sin embargo, el extécnico de Universitario rompió el silencio para aclarar su posición y darle un mensaje de ‘tranquilidad’ al hincha crema.

En entrevista con ‘Trisano TV’, Fossati reveló que no tiene pensando volver a dirigir por el momento, aunque eso no quiere decir que se haya retirado completamente de los campos de fútbol. “Hoy no tengo proyectado trabajar en algún lado. Pero no descarto la posibilidad que algún día pueda volver”, expresó.

Respecto a la posibilidad de dirigir a Alianza Lima, el uruguayo tiene presente sus principios y descartó esa opción. El ‘Nonno’ considera que le debe un respeto al hincha de la U por todo lo que consiguieron durante su etapa en el club.

“No, no trabajaría en otro equipo que no sea Universitario. Por el respeto al hincha de Universitario y el respeto que nos han brindado, no iría. No me veo en otro club después haber estado y vivido en Universitario, no me veo”, sostuvo.

