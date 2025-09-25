Universitario de Deportes sigue en la carrera por quedarse solo en la cima del Torneo Clausura de la Liga 1. Jorge Fossati brindó declaraciones sobre su próximo rival Cusco FC, su principal rival en la tabla de posiciones.
“Este partido tiene la particularidad de que es contra uno de los rivales directos. No es el único, pero es uno de los rivales directos, así que tiene ese plus de importancia”, indicó el ‘Nonno’.
Asimismo, Fossati alabó la campaña del conjunto ‘imperial’ y su modo de juego, pero también señaló que tiene debilidades.
“Es un equipo con una idea clara que la busca independientemente de dónde juega y contra quién juega, que lo hace muy bien. Como todos, tiene cualidades y, con todo respeto, pero también tiene sus debilidades, así que vamos a tratar de cuidar unas y atacar las otras”, apuntó.
