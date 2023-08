El técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, destacó el buen momento que atraviesa el mediocampista Piero Quispe tras la contundente victoria del equipo sobre Carlos A. Mannucci (3-0), que lo convierte en uno de los líderes de la Liga 1 Betsson. También aseguró que si llegara una oferta del extranjero por él se tendrá que marchar, ya que nadie es “imprescindible”. | Noticia Liga 1 Betsson.

“No puedo ponerme más que feliz por Piero, por todo lo bueno que le pasa. Dios dirá si es el momento, si es que llega una propuesta y se tiene que ir antes”, dijo en conferencia de prensa.

“Es importante, pero tenemos que saber que ninguno de nosotros es imprescindible”, agregó el estratega uruguayo.

Por otro lado, Jorge Fossati indicó que deberán seguir trabajando en la finalización porque se siguen perdiendo ocasiones claras de anotar, situación que no debería ocurrir con los jugadores que tiene.

“Sabemos que tener tantas llegadas y no concretar todas nos ha pasado no solo en este partido sino en otros anteriores. Sabemos que la diferencia de gol es un ítem. Somos conscientes de que son oportunidades que se dejan pasar. Me parece que es seguir respaldando y buscar con los hombres que tenemos poder aumentar el porcentaje de situaciones convertidas, no solo pensando en la tabla”, apuntó.

Tras esta victoria, Universitario llegó a los 14 puntos y comparte el liderato de la Liga 1 Betsson junto a Sporting Cristal y FBC Melgar.