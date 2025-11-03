Jorge Fossati sobre su continuidad en Universitario: “Nos sentaremos a conversar”.

Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, volvió a referirse sobre su futuro en el club. El uruguayo aseguró que es necesario reunirse con la administración de Franco Velazco para conocer si hay consenso respecto a su continuidad en la institución.

"Dije que con una administración nueva, lo lógico sería que cuando tuviéramos una pausa, teníamos que sentarnos y ver hacia el futuro. Lo digo más claro, yo vine con Jean Ferrari como administrador y Manuel Barreto como director de fútbol, y no está ninguno de los dos. Me parece que es lógico lo que planteo (conversar). Lo vengo diciendo hace tiempo", expresó.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

En las instalaciones de Campo Mar, los integrantes del plantel realizaron trabajos de campo bajo la atenta mirada de Jorge Fossati.

El DT conversó con los medios de comunicación luego de los entrenamientos de la U en Campo Mar. Asimismo, enumeró sus logros desde su llegada en 2023 y evitó responder si le sorprendería que en la U prescindan de sus servicios.

“Cada uno lo ve a su manera. (...) Si respondo que ‘no me sorprendería’, es porque no quiero pecar de poco humilde. Pero puedo asegurar que todavía no estoy ‘chocheando’ como se dice en mi país. Todavía yo sé lo que hicimos con mis compañeros, desde marzo de 2023 para adelante”, sostuvo.

Fossati también le puso una fecha prudente para sentarse a conversar con Velazco. “Después, precisamente usando esa pausa por la selección, pienso yo que será el momento de juntarnos y de pensar qué es lo mejor para Universitario, que es lo que importa; ver si estamos de acuerdo en los caminos a seguir”, finalizó.

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.