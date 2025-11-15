El futuro de Jorge Fossati es una incógnita. El entrenador de Universitario de Deportes concedió una entrevista a GOLPERÚ, en donde dio mayores detalles sobre lo que le depara en el próximo año. Recordemos que tiene contrato vigente hasta el 2026.

El ‘Nonno’ fue tajante sobre los entredichos sobre su futuro, Aclaró que siempre se mantuvo firme en su idea inicial.

“Simplemente dicen estu***, ¿cómo me va a atar un contrato que firmé con otro administrador?. Dije cuando termine el año será el momento de mirar para el futuro", indicó.

Fossati, de esta manera, aclaró que su compromiso fue pactado con la administración de Jean Ferrari, y no con la actual de Franco Velazco.

¡ACLARA LA SITUACIÓN! Jorge Fossati 🧠, entrenador de @Universitario 🟠, en #GOLPERUNOTICIAS 📺: “Se especulan estupideces. ¿Cómo me va a atar un contrato que yo firmé con otro administrador (Jean Ferrari)?”. pic.twitter.com/qglcdOnvJ6 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) November 15, 2025

