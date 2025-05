Universitario de Deportes aseguró su permanencia en el circuito internacional tras vencer a Barcelona SC el último miércoles 14 de mayo. Aunque la Copa Libertadores es la prioridad, Jorge Fossati es consiente de que la Copa Sudamericana también es una posibilidad.

“Universitario clasificó para copa y no me parece un detalle menor. Falta una fecha y haremos todo lo posible para poder ir a octavos de la Libertadores, pero si tocara ir a la Sudamericana, no creo que nos tengamos que sentir decepcionados”, indicó el entrenador uruguayo.

Asimismo, se refirió sobre las bajas que actualmente sufre la plantilla. Recordemos que la ‘U’ jugará este domingo ante Juan Pablo II por una nueva jornada de la Liga 1.

“No podemos contar con Rivera ni Dulanto porque están expulsados. Además, Rivera está con un tema físico y es difícil que llegue para el jueves, iremos viendo. Horacio Calcaterra se está reintegrando de a pocos, y a Martín Pérez Guedes, se le vio demasiado bien porque es un gran profesional”, aseguró.

Declaraciones de Jorge Fossati antes del partido contra Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025



"Estoy siempre en la posición de que el partido que viene es el más importante del año"#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/AzQBdTHIHx — L1MAX (@L1MAX_) May 17, 2025

“Para el domingo no está, él viene arrastrando una lesión (ligamento de la rodilla) hace ya cuatro semanas. Tiene dolor, trató de seguir en el segundo tiempo ante Barcelona SC, pero hubo un momento en que ya no daba. En el día a día haremos todo lo posible para que llegue el jueves, sino para que llegue el martes”, finalizó.