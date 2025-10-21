Universitario de Deportes volvió a sumar tres puntos y se enrumba al tricampeonato. La agónica victoria por 1-0 ante Ayacucho FC no dejó del todo contento a Jorge Fossati, quien fue autocrítico en la rueda de prensa.

“Faltó un poco de paciencia ante un equipo que hizo todo lo posible para cerrarnos los caminos. Más que paciencia, hubo falta de precisión en ese pase final; hay jugadores en nuestro equipo que no suelen fallar la cantidad de pases que fallaron, y eso impidió que pudiéramos plasmar algunas cosas”, comentó.

“Creo que en el primer tiempo lo que nos faltó fue tener la cabeza en su lugar. De alguna manera pudo más el ambiente, el requerimiento del hincha que a los 10 minutos ya quería ir ganando 3-0. Nosotros manejamos los partidos desde la solidez. Incluso si estás ganando 1-0, no puede ser que una pelota larga deje a un rival solo frente a nuestro arquero”, agregó.

Asimismo, el ‘Nonno’ se refirió sobre la expulsión de Andy Polo que dejó con diez al conjunto ‘crema’ en los minutos finales.

“No podemos jugar con la cabeza de ‘ganar o quedar fuera’, no estamos en esa situación. En el segundo tiempo encontramos más equilibrio, aunque fallamos situaciones poco creíbles de fallar. La expulsión de Polo complicó las cosas, pero el equipo dio la cara y siguió buscando. Desde afuera no se percibía que jugábamos con un hombre menos”, mencionó.

Por último, Fossati fue muy claro sobre la localía de Universitario de Deportes. “Si Universitario es local, creo que nunca debería salir del Monumental. Sin duda, este partido nos ayudará mucho de cara al encuentro del jueves”.

