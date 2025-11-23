Jorge Fossati y un preciado secreto del tricampeón: “Le dije a Valera que si no hubiese madurado, lo expulsaban 10 veces” | ENTREVISTA

En la previa de su cumpleaños 73, el uruguayo responde por su continuidad en el equipo, la única incógnita a resolver antes de las vacaciones. Además, habla de las fortalezas del equipo y cuánto se repotenció el goleador Alex Valera.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

-¿Cuánta es la responsabilidad de hacer feliz a millones de hinchas de Universitario con este tricampeonato?

Mucha. De alguna manera, lo que nosotros quisiéramos, si nos ponemos a soñar un poquito, es abrazar a cada hincha. De corazón, lo digo. Y no solo de Lima. Las muestras de cariño que tenemos cuando vamos por el interior del país son extraordinarias.

Sé que el equipo juega con 40 o 50 mil hinchas todos los partidos, pero ¿cómo sintió la interna la visita del hincha Fernando Reyes que se hizo conocido en redes sociales?

Te cuento cómo fue esto. Un amigo mío, Yuyu Suárez, que es es uruguayo y hace 50 años que vive en Perú me pasó este video. Me conoce y sabe que son cosas que a mí me mueven. Yo no tengo redes, entonces, si no me pasan cosas no me entero. Y cuando vi este señor no solo me emocioné, me asusté, porque cuando lo ves en el video original le decís: ‘Pucha, le va a venir algo, le va a dar un ataque al corazón’. Y bueno, inmediatamente que lo vi me comuniqué con Vanessa, con nuestra jefa de prensa. Le digo: ‘Podremos hacer algo para encontrar a este señor’. Me respondieron que lo había contactado y bueno, arreglamos que viniera a un entrenamiento. Me parece que de alguna manera homenajeamos al hincha de Universitario.

Fue un momento muy emotivo...

Espero que lo hayan tomado así. No lo conozco a este señor. Nadie lo conocía en forma puntual. No vino porque es el hijo o el padre o el ahijado de nadie. Y nos pareció que esa era una forma de homenajear al hincha y eso es lo que hicimos.

Jorge Fossati cumplió 73 años. (Foto: Lenin Tadeo / GEC) / LENIN TADEO

-¿Usted ya es parte de la U, siente eso?

Es algo que le vas dando un lugar cada vez más importante en la medida que pasa el tiempo. Yo lo he sentido en otros lados, por ahí en el momento no me di cuenta. Sí, vivo la felicidad del momento, pero cuando pasan cosas especiales como esta, que se logra un tricampeonato en un club centenario, por segunda vez en la historia.

-¿Está en el podio de lo que pasó en su carrera?

Significa que no es fácil, no es de todos los días. Siento una enorme felicidad. Si te digo que siento más felicidad que lo que sentí en el 2023, te miento. Por eso siempre digo que no puedo comparar, a cada cosa le doy su importancia, a cada momento. Creo que este tipo de cosas que no dejan de ser históricas, no sé si queda demasiado grande la palabra, creo que se le va dando más trascendencia todavía a través del tiempo.

-Hay una foto de El Comercio en la que el grupo al finalizar la vuelta olímpica en la oscuridad de Matute está orando. Usted dirige la oración. ¿Cuán importante ha sido la fe en este grupo para salir campeón este año?

Hay que dejar claro que no es una una regla directa, tener fe y salir campeón. Tener fe y ganar. No va por ahí, por lo menos lo que uno entiende como fe. Te imaginas, pobre Dios, sino todos los partidos terminarían empatados porque del otro lado también hay gente de fe, seguro. Me parece que ha sido de tremenda importancia, este grupo que tiene mucha fe para poder tener la mentalidad que tiene. De no fallar, primero; de no fallarse entre ellos. Ser leales, ser honestos entre sí, de que lo plural está por encima de lo individual. Son todos valores que este grupo maneja extraordinariamente bien, y que para mí ha sido fundamental en la campaña en sí. Para que ellos pudieran rendir de la forma que rinden.

-Usted ha dirigido vestuarios pesados, Uruguay, Ecuador. ¿Cómo definiría a este de la U tricampeón?

Sí, pero no dista mucho del 2023. En el 2023 sentí muchas cosas parecidas, con muchachos que hoy no están porque están en otros clubes. Pero yo siento que si hablamos de los peruanos que integran el plantel, a los cuales se le han sumado extranjeros que están muy bien elegidos. Y si digo están muy bien elegidos en ese aspecto, yo no tengo nada que ver, yo no elegí a nadie. Yo no traje a nadie. Porque ni en el 2023 ni ahora yo estuve al principio cuando se forma el plantel. Entonces, vos mirás, son gente con un corazón puro. Por eso tienen el grupo que tienen.

Jorge Fossati logró los títulos 2023 y 2025 con Universitario. (Foto: Lenin Tadeo / GEC) / LENIN TADEO

-Es una familia, dijo Aldo Corzo…

Es un grupo de carácter, cuidado. Una cosa es ser puro y otra cosa es no tener carácter. Son nobles, pero cuidado con quererte meter con ellos, con querer falsearlos. Ahí te van a responder y firme. No digo porque me haya pasado alguna vez, jamás trato de venderle humo a los jugadores, pero lo siento así, siento que es un equipo que se pone hombro con hombro y que venga el que venga, que acá se va a encontrar con un grupo fuerte.

-¿Usted se va a quedar en la U, más allá del contrato?

En agosto creo dije que llegado el momento... Nosotros teníamos que enfocarnos en los partidos y en los objetivos planteados, pero que llegado el momento, teníamos que hacer lo que se hace en cualquier temporada. Cuando termine hay que analizar más allá de los resultados.

-¿Y a qué se refiere exactamente con esto?

A ver, Me parece fundamental en el día a día, en el partido a partido, que no te dejes llevar por los resultados, sean buenos o malos, en el análisis. Como he repetido 100 veces, soy de los que analizo con el resultado, pero no desde el resultado. Me parece una significativa diferencia. Entonces, esto mismo hay que hacer con las temporadas. Eso siempre. En este caso en particular, como te digo, lo dije en julio o en agosto, no ahora. Cuando se produce, para mí, la sorpresiva salida de Jean (Ferrari), y ya había sido sorpresiva unos días antes la de Manuel (Barreto). Entonces, desde allí que vengo diciendo cada vez que me lo preguntan, repito lo mismo. Pero está el que, precisamente, como mide las cosas desde el resultado especula con que sí, ahora porque hay ofertas, ahora porque se ganó. No, yo nunca especulé con eso, si especulara con eso no estaría diciendo desde agosto lo mismo. Acá lo importante es Universitario. Que Universitario llegue al 2026 más fuerte que esta temporada.

-¿Y para que eso ocurra, la U debe reforzar mucho, a partir de su mirada?

Si esta temporada fue muy buena, el 2026 tiene que ser mejor. Y para que sea mejor, yo por lo menos no conozco este otro camino que no sea el de juntarnos, que se junten las autoridades, digamos, de cada sector del club y que se trace un plan en donde haya sintonía. Hay muchas cosas que en el interín han pasado y que yo quiero que queden claras para mí, para saber si acepto la responsabilidad o no.

-Todavía no sucede esta esta reunión, entonces.

No.

-Me hablaba hace un momento de que no tuvo incidencia en la formación del equipo 2023 ni en este del 2025...

De alguna manera le quiero dar méritos a otro, pero sí tuve alguna cosa ya en el 2023. En julio trajimos al Orejas Flores. En diciembre del 2023 habíamos hablado ya de muchas cosas antes de que yo me fuera a la selección. Varios estaban en carpeta. Algunos vinieron.

-En la U me explican que para fichar a un jugador tiene que cumplir requisitos que no son necesariamente futbolísticos.

Ni que hablar que esto para mí, es cada temporada que pasa, que se va consiguiendo mantener esa unidad del plantel, esa mentalidad, carácter, no dejar nunca de lado el hambre de gloria. Así hayas ganado 48 campeonatos de corrido. Me parece que, yo me animo a adelantarte, es mi opinión. Creo que ya Álvaro (Barco) lo ha dicho públicamente que el 85% del plantel sigue. Entonces, me parece que ese es el camino, pero siempre pensando en mejorar. Si le podés poner alguna fresa en la torta, mejor. Ojo, cuidando de que sea alguien que viene a sumarse al grupo y no a traer al grupo problemas, por más cualidades que tenga desde el punto de vista futbolístico.

Jorge Fossati volvió el 2025 a Universitario. (Foto: Lenin Tadeo / GEC) / LENIN TADEO

-¿Y qué puestos necesitan “la fresa en la torta”?

Muy suspicaz tu pregunta, pero es lo mismo que hablar de nombres. Si te hablo de puestos es lo mismo. Pero aparte insisto, ahora, en serio te digo, no es por sacarme responsabilidades, quédate tranquilo, si yo me quedo, yo asumo toda la responsabilidad. Si vos venís es que yo dije que sí. Si no es así, yo no voy a estar. Porque no. Sí, pero te trajimos a Messi. No, pero no me consultaste. Dirigilo vos. Lo trajiste vos, dirigilo vos. Estando yo, entonces, yo me voy, punto.

-¿La U puede ser el gran cierre de su carrera? ¿Es el último club que usted pensaría dirigir?

Creo que estás insinuando que ya estoy un poco grande de edad -risas- y no estás lejos de la realidad. No me planifico mucho. No me planificaba como entrenador cuando tenía 40 años. Cuando recién empecé, tampoco me planificaba. Estoy acá, ahora el año que viene quiero estar allá. Las cosas se fueron dando y, ahora, en esta etapa de mi vida voy planificando año por año. Digamos, en tramos cortos.

-Aún le sobran las energías...

Soy consciente que no tengo 20 años y el día que no me levante con toda la energía, desde todo punto de vista, no se trata solo de lo físico, Especialmente desde la energía de querer seguir ganando. Desde la energía me sentiría un traidor si no doy el 100%. Ese día me tengo que quedar en mi casa. Pero quedarme ese día y para siempre, digo, retirarme. Por ahora no lo he sentido. No tengo determinado si será un año más, si serán dos años más. O por ahí no me pongo de acuerdo para seguir, me voy para mi casa y decido quedarme en mi casa. Y no seguir trabajando.

-¿Cómo fue explicarle a un jugador tan importante como Aldo Corzo que iba al banco de suplentes?

Del año, no sé qué porcentaje, pero será un 20% de partidos que Corzo estuvo en el banco. Se dan a veces cosas por lo natural. Él sale del equipo porque tenía algo que no llegó a ser lesión, pero que no le permitía estar en su su mejor nivel. Después volvió a jugar y ahora le tocó estar en el banco. Él es uno de los capitanes. Si querés empezamos de atrás para adelante, y no sé quién se salva que no estuvo en el banco. Este es un plantel que sabe que lo que tratamos de hacer es que Universitario sea representado de la mejor manera. Eso es lo que quieren ellos y al que le toque estar afuera apoya como el mejor. Creo que, precisamente, son ellos, los que están afuera, los que tienen mayor mérito.

-¿Es justo decir que este es el mejor año de la carrera de Alex Valera?

De los tres años que estuvo conmigo, podemos decir tres porque en el 2024 estaba en la selección, también. Yo creo que sí. No es porque la emboca más al arco. Creo que sí porque ha madurado. Creo que ya lo conté esto. No deja de ser una incidencia, pero en Tarma estábamos en la post cena después de salir campeones. Estábamos charlando con Alex y lo felicité.

-Valera era uno de los más eufóricos en los streaming…

Sí, y se lo merece. Le pregunté si él era consciente de lo que había madurado. Se lo puse con un ejemplo bien preciso. Con todo lo que nos pasó, con arbitrajes, con VAR, con todo lo que nos pasó en el 2025, si vos no hubieras madurado todo lo que maduraste, te hubieran expulsado 10 veces. Eso fue lo que le dije. Con respecto al que yo conocí en el 2023, que si no tenía lío, lo buscaba. Porque ese era el Alex Valera que yo conocí. ¿Tenía cuánto en Primera División? Inclusive hay veces que vos tenés que decirle cosas, no esta, pero digo en su momento, decirles cosas que el jugador no quiere escuchar. Me parece que hace a la tarea del entrenador. Corregirlo cuando está a tiempo de corregirlo.

-¿Cómo seguir motivando un equipo que es tricampeón? ¿Cómo se maneja el ego?

Seguir insistiendo en esto: el objetivo individual es muy importante, pero si no priorizas el objetivo del grupo no lo vas a conseguir. Así que pensar en plural, dejar de pensar en lo individual porque lo plural te va a llevar a que vos también te potencies. Por eso te decía que hay que tener mucho cuidado dónde ponés el bisturí para armar el plantel del 2026. Acá todos hoy tienen esa cabeza. Entonces, ojo con querer cambiar un jugador porque está un escalón o medio escalón más arriba al que traes, si no cuidás que tenga la misma cabeza que el que se va. Me parece que por ahí hay que cuidar eso. Cuidar el vestuario. Para Universitario soñar con seguir logrando campeonatos va a ser fundamental.

-¿La foto de su abrazo con Corzo en Tarma es la imagen que resume a esta U?

Estoy ahí con uno de los cultores de esta fe que tiene el plantel. Abrazados y agradeciéndole a Dios por esto que nos estaba permitiendo vivir. La importancia que tienen los jugadores jueguen o no jueguen y Aldo es uno de los más importantes. Es mi capitán de verdad, como dije.

Fossati - Corzo

Jugamos como Nunca #sinfiltro, la reacción

Discusión con Tiago Nunes

Fossati vs Nunes, 2023

Sí, pero esto es en la ‘U’ o en la ‘H’. Es lo mismo. Se meten con mis jugadores, y este señor, mi colega, ese día se metió con Corzo si mal no recuerdo. Que lo tenía cerca. Creo que fue el día que habló del silvato, que había que dárselo a Corzo. Le dije con claridad que se ocupara de los jugadores de él, pero que a los míos no los tocara.

Bailando tras el Matutazo 2023

Fossati bailando

Momento extraordinario en la casa de ‘Orejas’. De alguna manera contrariado después con lo que es el mundo de hoy. Hoy no podés ir al baño en privado. Ahí estábamos en una fiesta privada. Pero esto a los 10 segundos pasó a ser público. Esto lo hice por estar con los jugadores, y la verdad no quiero humillar con todo lo que bailo y la facha que tengo.

Presentación en la selección peruana

Fossati Perú

Un momento sublime en mi carrera, que me dieran a dirigir la tercera selección. Ya había dirigido a Uruguay y Qatar. Que lo hiciera alguien que que yo conocía de lejos y admiraba su trayectoria y su categoría como Juan Carlos Oblitas, quien fue el primero que me llamó. Y bueno, la tranquilidad de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, que nos juzguen los demás. Yo estoy tranquilo.

Saludo con Marcelo Gallardo tras clasificar a octavos de la Copa

Fossati Gallardo

Esto es un saludo con Marcelo, como me saludo con todos los técnicos. Sí, esto es después del partido (post clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores). Sí, antes de los partidos no lo saludo con tanto afecto (sonríe). Aparte era un objetivo logrado. (Gallardo) a pesar de que ya no es un pibe, tiene una trayectoria extraordinaria como entrenador. La tuvo como jugador y ahora como entrenador. Más allá de que puntualmente en esta temporada no le esté yendo bien, es un un entrenador de primerísimo nivel en América. Así que fue un placer enfrentarlo y fue un placer más que nada que que mi equipo le pudiera hacer frente a ese River Plate de mi millones y millones de presupuesto.