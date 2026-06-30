Por Jasson Curi Chang

A un día de la apertura del libro de pases del Torneo Clausura, en Universitario de Deportes la atención ya no solo está puesta en las inscripciones de Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz. Un nuevo frente se abrió en Ate: el posible regreso de José Carabalí al fútbol ecuatoriano para vestir la camiseta de LDU de Quito.

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